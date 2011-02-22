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Politika

DEMOKRAT PARTİ'YE YENİ GENEL MERKEZ ANKARA (A.A)

22 Şubat 2011 14:16

-DEMOKRAT PARTİ'YE YENİ GENEL MERKEZ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Demokrat Parti (DP), genel merkez hizmet binası inşaatını yaptırmak üzere ihale açtı. DP'nin bugünkü gazetelerde yer alan duyurusuna göre, ihaleye katılmak isteyenler şartnameyi Ankara Balgat'ta bulunan, Demokrat Parti Genel Merkezindeki genel sekreterlik bürosundan görebilecekleri gibi aynı yerden bedeli karşılığı satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 4 Mart 2011 tarihinde saat 15.00'e kadar aynı adrese verilecek.

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