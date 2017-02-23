Demokrat Parti’den referandum kararı

Demokrat Parti (DP) Balıkesir İl Başkanı Tamer Alver, DP olarak 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda “Hayır" oyu kullanacaklarını açıkladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Tamer Alver 26 Şubat Pazar günü Ankara'da Olağan Genel Kurullarının gerçekleşeceğini belirterek, referandumda da "Hayır" diyeceklerini açıkladı.

Alver neden 'hayır' diyeceklerini, "Evet diyenler, sadece bir kişi için evet diyeceklerdir ancak hayır diyenler, o bir kişide dahil, tüm milletimiz ve devletimiz için hayır diyeceklerdir" şeklinde açıkladı.

Demokrat Parti'nin 1946 yılında tek adamlı yönetimi devirerek iktidar olduklarını hatırlatan Alver, "Cumhurbaşkanlığı sistemine hayır diyoruz. 71 yıl önce Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes'in, merhum Reisi Cumhurumuz Celal Bayar'ın söylediği gibi, 'Bu yeni Milli Şeflik denemesine, bir kişinin vesayetinin kurumsallaştırılmasına hayır diyoruz' Yapacağımız olağan kongre sonrası, DP olarak nedenleri ile birlikte tüm Türkiye'ye hayır için dağılacağız" şeklinde konuştu.