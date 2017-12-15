Demokrat Parti'den Büyük Birlik Partisi'ne ziyaret

ANKARA, (DHA)- DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, tekrar genel başkanlığa seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi makamında ziyaret etti. DP Genel Başkanı Uysal, “Kongrenizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Rahmetli Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu şahsında başlayarak bugünlere gelmiş ve bugün sizlerin büyük bir özveri ile yürüttüğünü gördüğümüz bu geleneğin Türkiye’nin canlı meselelerine önemli bir ölçüde taraf olduğunu görüyoruz.” dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Destici şunları söyledi:

“DP Yöneticileri ile her zaman çok yakın bir diyalog içerisinde bulunduk. Ülkemizin, milletimizin ve Türk ve İslam Coğrafyasının her konusuyla ile ilgili azami müştereklerimiz var. Azami müşterekleri olan siyasi partilerin bir araya gelerek ülkemizin ve coğrafyamızın önemli meselelerini konuşmasını çok önemsiyoruz.Demokrat Parti Türkiye’ de sivilleşmenin, demokratikleşmenin, çok partili siyasi hayata geçişin öncüsüdür. Burada bedeller ödenmiştir. Menderes’i, Zorluyu ve Polatkan’ı rahmetle anıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda bu geleneği sürdürüyorlar. Türk Demokrasisine sahip çıkma konusunda üstün gayretle çalışıyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum.\"