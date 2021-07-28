Demokrat Parti Ordu Milletvekili Enginyurt'tan göçmen açıklaması: Ölümden kaçtılarsa, bayramda ölüme mi koştular ki ülkelerine gittiler

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Suriyelilerin Türkiye'den gönderilmesi tartışmasına dahil oldu. Enginyurt, "Ölümden kaçtılarsa, bayramda ölüme mi koştular ki ülkelerine gittiler ve döndüler? Artık yeter usta" dedi.

Suriyelilerin ardından Afganistan'daki savaş ve ekonomik krizden dolayı binlerce Afgan mülteci de Türkiye'ye göç ediyor. Bu konuda iktidarı eleştiren Demokrat Partili vekil Cemal Enginyurt, “Suriyeli gelmesin demek, Afganlı gelmesin demek, misafir kabul etmeyecek kadar vicdansızlık demekse; buyurun misafirleri ağırlamaya sizden başlayalım… Ölümden kaçtılarsa, bayramda ölüme mi koştular ki Suriye'ye gittiler? Sınırları kevgir tarlasına çevirdiniz. Yeter artık be usta” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın, Suriyeli göçmenler için “Önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, ülke ekonomisi çöker” ifadelerini de değerlendiren Enginyurt, “AKP'li böyyük siyasetçi Cumhurbaşkanı danışmanı… Danışman efendi… Enflasyon çıldırdı, döviz tavan yaptı, faizler yükseldi. Milli gelir düştü. İşsizlik sayısı arttı. Ekonomi zaten çökük. Suriyeliler gitti diye mi çöktü, ne dersin?” diye sordu.