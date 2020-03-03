Demokrat Parti ön seçimlerinde dengeleri bozan gün: Yarıştan çekilen üç aday, Biden'a desteğini sundu

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Yarıştan çekilen üç Demokrat Parti aday adayı, ön seçim sürecinin en önemli günlerinden 'Süper Salı'da oy verme merkezlerinin açılmasına saatler kala eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a desteklerini açıkladı.

Ön seçim süreci başlamadan kampanyasına son veren eski Temsilciler Meclisi üyesi Beto O'Rourke, yarıştan dün çekilen eski South Bend Beldiye Başkanı Pete Buttigieg ve Senatör Amy Klobuchar, birkaç saat arayla seçmenlerine Biden'ı destekleme çağrısında bulundu.

Bu üç önemli destek açıklamasının kritik 'Süper Salı'dan bir gün önce gelmesi de dikkat çekti. Bugün 14 ABD eyaleti, Amerikan Samoası ve yurtdışındaki Demokratlar, partilerinin Trump'a karşı kimi aday olarak çıkaracağını belirlemek için oy verme merkezlerine gidecek. Aylarca süren ön seçim sürecinde kazanılabilecek delegelerin yaklaşık üçte birinin kimlere gideceği 'Süper Salı'da belirleniyor.

Ön seçimlere istediği gibi bir başlangıç yapamadıktan sonra South Carolina'da büyük bir zafer kazanan Biden, önümüzdeki ön seçimlerde yeni seçmenlerin desteğiyle yarışın şu anki lideri Bernie Sanders ile farkı açmak istiyor.

Destek açıklamalarından sonra henüz oylama yapmayan eyaletlerde, üç adayın destekçilerinin Biden'a oy vermesi bekleniyor.