Demokrat Parti'nin yeni yönetim kadrosunda dikkat çeken isimler

Dün gerçekleşen Demokrat Parti'nin 14. Olağan Büyük Kongresi'nde partinin listelerinde dikkat çeken isimler yer aldı.

14. Olağan Büyük Kongresi'ni dün gerçekleştiren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığına, Gültekin Uysal yeniden seçildi.

24. Dönem CHP İstanbul milletvekili Faik Tunay Demokrat Parti’ye katıldı. 16 Nisan 2017 referandumunda Başkanlık sistemini destekleyen ve AKP'nin 'evet' kampanyasına destek veren Tunay, 2018 seçimlerinin ardından Yeni Siyaset Platformu adını verdiği bir internet sitesi üzerinden görüşlerini açıklamaya başlamıştı.

En genç milletvekili aday adayı Cenk Küpeli de katıldı

TRT eski spikeri olan Avni Küpeli'nin oğlu Cenk Küpeli, 2011 yılında Ankara’dan CHP milletvekili aday adayı olarak o dönem Türkiye’nin en genç milletvekili adayı unvanını almıştı. Küpeli, dün yapılan seçimle Demokrat Parti'nin Genel İdare Kurulu'na girdi. Küpeli eski manken Demet Şener ile olan evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

İyi Parti kurucusu Aksoy da listede

İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi ve yerel seçimlerde Fatih Belediye Başkan Adayı olan İlay Aksoy, partisinden istifa ederek Demokrat Parti'ye katıldığını açıkladı. Aksoy, "Sessiz işgale dönüşen göç ile daha etkin ve kurumlaşmış bir yapıda ve destekle mücadele edebilme imkânını bulacağım Demokrat Parti’de, 06.03.2022 tarihinden itibaren çalışmalarımı yürüteceğimi paylaşmak istiyorum" ifadeleriyle Demokrat Parti'ye katıldığını açıkladı. Aksoy'un Genel İdare Kurulu listesinde ismi dikkat çekti.