Demokrat Parti'nin ilerici kanadının sembol isimleri Sanders ve Warren, Biden'ın kabinesinde yer alacak mı?

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ABD'nin 46. Başkanı'nın Joe Biden seçilmesinin ardından Demokrat liderin kabinesinde hangi isimlere yer vereceği tartışılmaya başlandı. Demokrat Parti'nin ilerici kanadı giderek daha öne çıkmaya başlamışken bu hareketin sembol isimlerinden Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'a görev verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders'ın Biden'ın Çalışma Bakanı olmak için girişimlere başladığı iddia edildi. CNN'in haberine göre Sanders, Biden'a kabinesinde kendisine yer vermesi için baskı yapmaları talebiyle sendika liderleriyle görüştü.

Kaynaklara göre Sanders, sendika liderlerinden karışık geri dönüşler aldı.

Öte yandan farklı medya kuruluşları, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın Hazine Bakanlığı'na talip olduğunu yazdı. Warren'ın makam için lobicilik çalışmaları yürüttüğü belirtildi. The Nation'ın aktardığına göre Warren'ın kısa süre içinde Seçilmiş Başkan Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Boston Herald'dan Joe Battenfeld, Warren'ın geçmişte sık sık Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ile karşı karşıya geldiğine dikkat çekerek, kıdemli Cumhuriyetçinin bu atamayı önleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de başkanların seçtiği kabineyi Kongre'nin üst meclisi olan Senato'nun onaylaması gerekiyor. Cumhuriyetçiler seçimler sonuçlanınca Senato'daki çoğunluğunu koruyacak gibi duruyor.

Sanders ve Warren, Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için ön seçimlerde Biden ile yarışmıştı. Sanders, 'Süper Salı'ya kadar yarışı önde götürmüştü. Ön seçimlerde Sanders bin 73 delege ile ikinci, Warren 63 delege ile üçüncü oldu.