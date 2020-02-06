Demokrat Parti Iowa ön seçiminde Bernie Sanders, Pete Buttigieg'i yakaladı; oy sayımı bu sefer de yüzde 97'de durdu

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ABD'de Kasım ayındaki genel seçimlerde Donald Trump ile yarışacak Demokrat Parti başkan adayını belirleyecek ara seçim sürecinin Iowa'da yapılan ilk ayağında oy sayımı hâlâ sona ermedi.

Iowa eyaletinin Demokrat Parti'ye kayıtlı seçmenleri oylarını Pazartesi günü kullandı, ancak sayımda kullanılan telefon aplikasyonunda yaşanan problemler ve "düzensizlikler" sebebiyle oy sayma işlemi durdurulmuştu.

Yüzde 71'de duran oy sayımına dün tekrar devam edilse de yine bir sonuç açıklanamadı. Sayılan yüzde 26'lık kısımda Senatör Bernie Sanders lider Pete Buttigieg ile arasındaki 1.6 puanlık farkı eritti. Fark yüzde 0.1'e kadar düşmüşken oy sayımı bu sefer de yüzde 97'de durdu.

New York Times'ın seçim tahminini gösteren "seçim iğnesi" sabah saatlerinde Iowa'nın yüzde 95 olasılığıyla Buttigieg tarafından kazanılacağını gösterirken, sonuçların yüzde 97'si açılınca ibre yüzde 54 ile Sanders'a döndü.

Demokrat Parti ön seçimlerinin çoğu sandıkla değil, seçmenlerin oy verme merkezinde desteklediği adaya ayrılan bölgeye gidip atanan bir kaptanın sayım yapmasıyla belirleniyor. Ayrıca son tura gelene kadar gruplar birbirleriyle lobicilik yapabiliyor. Dolayısıyla kayıtlarda yaşanan bir düzensizliği çözülmesi zaman alıyor olabilir.

Buttigieg de ve Sanders da ilk geceden zafer ilan etmişti. İlk açıklanan sonuçlar Buttigieg lehine olsa da Sanders kampı kayıtlı seçmenine kendi sonuçlarına göre kazancaklarını duyurmuştu. Bu, Sanders'a karşı bir manipülasyon yapıldığı iddialarına sebep olmuştu.