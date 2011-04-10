-DEMOKRAT PARTİ İLE BTP İTTİFAK YAPACAK ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ile Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, 12 Hazirandaki milletvekili genel seçimlerinde DP çatısı altında ittifak yapacaklarını açıkladılar. Zeybek ile Baş, Celal Bayar Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Zeybek, bugün ''çok hayırlı'' bir iş yaptıklarını, Baş ile birlikte DP çatısı altında seçime girme kararı aldıklarını bildirdi. Türkiye'nin bölünme sürecine girdiğini ileri süren Zeybek, ''Başbakan başkanlık sistemine geçmek istediğini açıkladı. Başkanlık sistemi tasarısı sonunda Türkiye federasyon haline getirilecek, bölünecek. Projenin son adımı budur. Milli, manevi ve insani değerlere bağlı siyasi partiler bu duruma karşı Meclis'te büyük bir birlik içine girmelidir'' dedi. BTP Genel Başkanı Baş da Türkiye siyasetinde bugün ''bir tarih'' yazıldığını, seçim ittifakı açıklamasını tarihi bir binanın önünde yaptıklarını dile getirdi. Başkanlık sisteminin Türkiye'yi bölünme sürecine götüreceğini savunan Baş, ''Başkanlık sisteminin ne olduğunu bilenler federasyon yapısına gidilmesi gerektiğini de bilir. Bu durum üniter yapılı bir devlet için hezimettir. Sayın Başbakan başkanlık sistemi istediğini belirtti. Bu, 'Türkiye bölünecektir' mesajıdır. Bu tehdidi görerek sayın başkanımızın çağrısına kulak verdik'' diye konuştu. Oluşturdukları ittifakla iktidar adayı olduklarını ifade eden Baş, diğer partileri de oluşturdukları ittifaka davet etti. Gazetecilerin ittifak için çağrılan başka partiler olup olmadığını sormaları üzerine Zeybek, ''Çağırdığımız partiler var. İttifaka girmeye bir adım kalmış partiler var. Kesinleşince açıklayacağız. Biz Türkiye'nin bölünmemesini isteyen, milli birlikten, vatanın birliğinden yana tüm partileri bu kutlu, mutlu, bu milli ittifaka çağırıyoruz'' dedi. Açıklamaların ardından Celal Bayar Köşkü önünde toplanan BTP ve DP'liler ittifak lehinde sloganlar attı.