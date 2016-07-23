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15 Temmuz Darbe Girişimi

Demokrat Parti: Darbeciler Yassıada’da yargılansın!

Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu Yassıada’da emirle kurulan mahkemede yargılanmışlardı

23 Temmuz 2016 20:48

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, darbe girişimine ilişkin, "27 Mayıs 1960 sonrası açılmış hicran dolu tarihi bir parantezi açıldığı yerde kapatmak için 15 Temmuz darbecilerinin Yassıada'da yargılanmasını talep ettiklerini" açıkladı.

1960 darbesinden sonra asılan sonra asılan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu Yassıada’da emirle kurulan mahkemede yargılanmışlardı.

Cumhuriyetin ve demokrasinin yegane bekçilerinin millet olduğuna işaret eden Uysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bedel ödemeyi ve direnci 27 Mayıs'ta topyekun gösteremediğimiz için 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar yaşandı. Milletimiz daha önce de 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve sayısız cephede düşman namlularına alnını dayamıştır. Bugün de güvenliğini, namusunu korusun diye emanet edilen silahları millete doğrultan darbeci canilerin tanklarının namlularına göğsünü dayayarak darbeye geçit vermemiştir. İşte bu vesileyle de şehit başvekilimiz Adnan Menderes'in ruhu şad olmuş, huzur bulmuştur. Demokrat Parti olarak 27 Mayıs 1960 sonrası açılmış hicran dolu tarihi bir parantezi açıldığı yerde kapatmak için 15 Temmuz darbecilerinin Yassıada'da yargılanmasını talep ediyoruz."

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Gültekin UysalDemokrat PartiAdnan MenderesHasan PolatkanFatin Rüştü ZorluYassıada

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