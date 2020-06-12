Demokrat Parti başkan adayı Biden: Trump'ı Beyaz Saray'dan ordu çıkaracak

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Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak seçimleri kaybetmesi durumunda Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddedeceğeni öngördü ve bu durumda ordunun devreye gireceğini ifade etti.

Trevor Noah'nın hazırlayıp sunduğu "The Today Show" programına konuk olan Biden, seçimlerle ilgili tek endişesinin "Trump'ın bu seçimleri çalmaya çalışması" olduğunu söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump da Demokratlarıın posta yolula oy verme sistemini kullanarak seçimde hile yapmaya çalıştığını iddia etmişti. ABD Başkanı daha önce kendisi de bu şekilde oy verdi. Biden, bu suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi.

Biden, aklına gelen senaryolardan birinin de Trump'ın gücü devretmeyi reddetmesi olduğunu söyledi ama böyle bir duruma komutanların müdahale edeceğini umduğunu söyledi. Biden, "Onu Beyaz Saray'dan hızlıca çıkaracaklarına eminim" diye konuştu.

Trump kampanyasının İletişim Direktörü Tim Murtaugh, programdan birkaç saat sonra Biden'ın ifadelerine tepki göstererek, "Bu, seçimlere güveni kırmaya çalışan Biden'ın yeni beyinsiz komplo teorisinden başka bir şey değil. Başkan, seçimlerin sonuçlarını kabul edeceğini açıkça söyledi" dedi.

Birçok ulusal ankette Biden, Trump'ın önünde bulunuyor. CNN'in anketlerinde Biden'ın mevcut başkanın 14 puan önünde çıkmasının ardından Trump kampanyası kamuoyu araştırmasını "sahte" olarak nitelendirmiş ve yayından kaldırılmasını istemişti.