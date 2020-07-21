Demokrat aday Biden'dan Kremlin'e gözdağı: Seçimlere müdahale ederseniz, karşılık veririz

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, yabancı bir ülkenin demokratik sürece yapacağı müdahalenin bedelinin ağır olacağını ifade etti.

Yayımladığı uzun açıklamada özellikle Rusya'yı öne çıkaran Biden, seçimlere yapılacak herhangi bir müdahaleye sert bir biçimde karşılık vereceklerini bildirdi.

Donald Trump yönetimini Rusya'nın seçimlere müdahale etmesini önleyememekle suçlayan Biden, seçimlere 100 günden biraz daha fazla süre kala Kremlin ve diğer ülkeleri "uyardığını" bildirdi.

Biden, başkan seçilmesi durumunda seçimlere müdahale eden ülkenin "hasım" kabul edileceğini ve ülkenin başkenti ile Washington arasındaki ilişkilerin ciddi anlamda bozulacağını da belirtti.

Eski Başkan Yardımcısı, Beyaz Saray'da göreve getirilmesi durumunda ilk işlerinden birinin istihbarat birimlerinden seçimlere müdahale veya müdahale girişimi olup olmadığı hakkında bir rapor hazırlanması olacağını yazdı.