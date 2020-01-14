Demokrat aday adayı Warren: Sanders bana bir kadının Trump'ı yenemeyeceğini söyledi

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ABD'de Demokrat Parti başkan adayı olmak için yarışan isimlerden Senatör Elizabeth Warren, rakibi Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın kendisine, "hiçbir kadının Donald Trump'ı yenemeyeceğini" söylediğini iddia etti. Sanders iddiayı sert bir şekilde yalanladı.

Warren, pazartesi akşamı yayımladığı açıklamada Sanders ile 2018'in sonunda iki lider de başkanlık kampanyaları için hazırlık yaparken yaptıkları bir görüşmenin detaylarını aktardı.

Warren yaptığı açıklamada, "Konuşulan konular arasında Demokratların kadın bir aday seçmesi konusunda ne olacağı da vardı" ifadelerini kullandı ve ekledi; "Ben bir kadının kazanabileceğine inandığımı söyledim, o (Sanders) bana katılmadı. Bu özel görüşme hakkında daha fazla detay paylaşmaya niyetim yok çünkü Bernie ile benim farklılıktan çok daha fazla ortak yönümüz var".

Sanders iddialara sert bir biçimde karşı çıktı ve bu anlatılanlara inanmanın "gülünç" olacağını söyledi.

CNN'e açıklamalarda bulunan Sanders, ikili görüşmede odada olmayan Warren'ın kampanya çalışanlarını yalancılıkla suçladı. Sanders, "O gece Trump'ın eline geçen her şeyi bir silah olarak kullanacak bir cinsiyetçi ve yalancı olduğunu söyledim" dedi. Vermont Senatörü'nün açıklamasında "Ben 2020'de bir kadının kazanabileceğine inanıyor muyum? Tabii ki! 2016'da Hillary Clinton, Trump'ı 3 milyon oyla geçti" ifadeleri yer aldı. Demokratların 2016 adayı Clinton, Trump'tan milyonlarca oy fazla almayı başarmış, ancak ülkenin eyaletlerin nüfusuna göre oy ağırlığını belirleyen "electoral college" sistemi sebebiyle Cumhuriyetçi aday ABD'nin yeni lider olmuştu.

Warren kampından Sanders'ın açıklamasına yanıt gelmedi.

Çoğu ankette Demokrat aday adayları arasından eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın arkasında Sanders ikinci, Warren üçüncü sırada bulunuyor. Son haftalarda anketlerde ciddi bir yükseliş yaşayan Sanders'ın Iowa'daki ilk ön seçimi kazanması bekleniyor.