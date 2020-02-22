Demokrat aday adayı Michael Bloomberg, ABD liderini reklam panolarından hedef aldı: Trump golf oynarken hile yapıyor

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Dünyanın en zengin 8. insanı ve Demokrat Parti Başkan aday adayı Michael Bloomberg, tartışma yaratan seçim reklam tekniklerine bir yenisini daha ekledi.

Donald Trump'ın bir miting için gittiği Phoenix kentinde reklam panoları kiralayan Bloomberg 2020 kampanyası, dev puntolarla ABD liderini hedef aldı.

Kampanya için kiralanan tabelalardan birinde büyük bir şekilde "Donald Trump yanmış biftek" yiyor yazdığı, altında da daha küçük puntolarla, "Mike Bloomberg orta-az pişmiş yer" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Bir başka tabelada ise, "Trump'ın duvarı devrildi" ifadeleri yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası süresince vaat ettiği ve başkanlığı boyunca sıklıkla gündeme getirdiği 'Meksika sınır duvarı"nın bir bölümü geçtiğimiz haftalarda rüzgar sebebiyle hasar görmüştü.

Bir başka örnekte ise "Donald Trump golf oynarken hile yapıyor. Mike Bloomberg yapmıyor" yazdığı görüldü.

Bloomberg Las Vegas'ın ana caddesinde de dev bir ekran kiraladı. Bu ekranda da, "Trump 6 kez iflas etti" ve "Trump bir kumarhane yönetmeye çalışırken battı" tarzı ifadeler yer aldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu kampanya reklamlarının ardından Bloomberg'i "yoksulların problemlerini anlamamakla" suçladı.

Kampanyanın sosyal medyayı kullanış şekli Bloomberg'in yarışa girmesinden bu yana sıkça tartışıldı. Kampanyanın resmi sosyal medya hesaplarından biri Michael Bloomberg'in Demokrat Parti canlı yayın tartışmasına dahil edilmemesini aday adayının yüzünü bir köfteye montajlayarak protesto etmişti. Bloomberg'in ABD başkanlık kampanyası ayrıca çok takipçili Instagram sayfalarına para karşılığında komik resimler yayınlatmıştı.