-Demokrasiye giden otoyol HATAY (A.A) - 22.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Türk demokrasisinin, Türk demokrasisine giden yolların, bölünmüş yoldan otoyol haline getirilmesi için ilave adımları atmaya devam edeceğiz'' dedi. Ergin, AK Parti Kırıkhan İlçe Teşkilatı'nın, Hüner Düğün Salonu'nda düzenlenen 4'üncü olağan genel kongresinde yaptığı konuşmada, iktidarda oldukları sürede ülkede sağlıktan, eğitime, hava alanlarından barajlara kadar çok önemli hizmetler yaptıklarını söyledi. Ülkenin adeta altyapısının yeniden inşa edildiğini, üst yapısının ise inşasının devam ettiğini belirten Ergin, AK Parti iktidarınını yaptığı tüm hizmetlerin terazinin bir kefesine, egemenliğin millete verilmesinin ise diğer kefesine bırakılması gerektiğini ifade etti. Bu hizmetin 10 yıllar sonra bile hatırlanabilecek, hayırla, duayla yad edilecek bir hizmet olduğunu anlatan Ergin, şunları kaydetti: ''Bundan sonraki kuşaklar, kendi geleceklerini kurabilme, ülkenin ve milletin kaderini tayin etme noktasında gücü elinde bulunduracak bir noktaya geldi. Biz yaptığımız hizmetleri, fiziki altyapı ve diğer taraftan da demokrasinin güçlendirilmesi, millet iradesinin muktedir hale getirilmesi olarak iki kısma ayırdık. Demokrasimiz 2002'den bu yana önemli mesafeler kat etti. 2002'de iş başına geldiğimizde demokrasiye giden yollar adeta stabilize yoldu. Bugün gelinen noktada demokrasimiz bölünmüş yola ulaştı. Artık demokrasiye giden yollar duble yol olarak inşa edildi ama şimdi görüyorum ki bu da yetmez. Duble yol yetmiyor, ne yapalım? Demokrasiye giden yolları otoyol yapalım. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte, ülkemizde demokrasinin çıtasının daha da yükseltilmesi, demokrasiye giden yolların standardının yükseltilmesi, kalıcı olması, direngenliğinin arttırılması, kırılganlığının önlenmesi açısından yeni adımlara ihtiyaç vardı, onları atmaya başladık.'' Ergin, yaklaşık 90 maddeye yakın bir paketi kısa süre sonra parlamentoya sevk edeceklerini bildirerek, bunu da internet sitelerinde yayınladıklarını dile getirdi. Paket içerisinde demokrasiyi güçlendiren, ifade özgürlüğü alanında pozitif adım anlamına gelen düzenlemelerin bulunduğuna dikkati çeken Ergin, şöyle konuştu: ''Ancak yapmak istediklerimizin ve yapacaklarımızın tamamı değil bunlar. 15-17 Kasım tarihlerinde Ankara'da Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Yalman'ın da katılımıyla üç günlük bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayda anayasa, yargıtay, danıştay başkanlarımız ile daire başkanları da bulundular. Yüksek yargının temsilcileri de vardı. 3 günlük çalıştay sonrasında Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararları masaya yatırıldı. Önümüzdeki dönemde, bu ihlallerin tamamının ortadan kaldırılmasına dönük neler yapılmalı, bunlar çalışıldı. Buna dönük olarak eylem planı hazırlığımız vardı. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü eylem planı adı altında yapılan bu çalışmalar son noktaya geldi. Ümit ediyorum en kısa süre içerisinde ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü anlamında yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkaracağımız eylem planını Bakanlar Kuruluna götüreceğiz. Türk demokrasisinin, Türk demokrasisine giden yolların bölünmüş yoldan otoyol haline getirilmesi için ilave adım atmaya devam edeceğiz.'' Konuşmasında Hatay'da yapılan ve yapılacak olan yatırımlara da değinen Ergin, önce hayal edip daha sonra hizmetin gerçekleşmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Kentin havaalanı hayali olduğunu ve onun peşinden koşarak gerçekleşmesini sağladıklarını ifade eden Ergin, şimdi de 40 yıllık bir rüya ve hayal olan Reyhanlı Barajı'nın resmi temel atma törenin yapıldığını, barajın 15 Mayıs 2015 tarihinde tarlalara su akacak duruma geleceğini söyledi. Kırıkhan ve Hassa ilçelerine denizi getirme sözü veren Ergin, Amanos Dağlarını alttan tünellerle geçerek, bu bölgelerin İskenderun Körfezi ile buluşmasını sağlayacaklarını, bu konuda çalışmaların başlatıldığını belirtti. Ergin'in konuşmasının ardından geçici divan başkanlığını Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın yaptığı kongrede, seçimlere tek aday olarak katılan İlçe Başkanı Ali Meto yeniden başkan seçildi. Kongreye AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Öntürk ile bir süre önce MHP'den istifa eden Kırıkhan Belediye Başkanı Murat Sakman ve çok sayıda partili katıldı.