'Demokrasi sadece oy verme rejimi değildir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, demokrasinin 4 yıldan, 4 yıla oy verme rejimi olmadığını belirterek, "Eğer böyle görürseniz demokrasi, vatandaşın oy mekanizması olduğu bir sistem haline döner" dedi.



Kurtulmuş, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen "Siyaset Okulu" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de siyasal sistemin birçok sorunu bulunduğunu savundu.



Türkiye'deki siyasal sistemin temel bakış açısına ilişkin bazı problemler olduğunu, bu problemlerin doğurduğu sorunların görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'deki siyasal sistemin sorunlarından biri yenilgi psikolojisidir. Osmanlı'nın son döneminden itibaren aydınlar ve yöneticilerin bir kısmı bu yenilgi psikolojisinin içine düştüler. Hatta bugün de bu yenilgi psikolojisi devam ediyor. Sorunları çözmek noktasında açıkça meselelerimizi tartışırken 'Falanca kişi olmadan, falanca kuruluş olmadan sorunlarımızı çözemeyiz' mantığı aslında bu psikolojinin göstergesidir" diye konuştu.



Demokrasinin, seçtiğini denetlediğini, arz ettiğini ve yerine yenisini getirdiğini belirten Kurtulmuş, eğer demokrasi bunlardan birini eksik yapıyorsa, onun "topal bir demokrasi" olduğunu söyledi.



Hukuk, eğitim ve ekonomik politikaları denetleyemeyen bir demokrasiden söz edilemeyeceğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'deki siyasal sistemin en temel sorunlarından birinin bu olduğunu söyledi.



"Herhangi bir parti veya parlamento olmasa da işlerin büyük bir kısmının bürokratik yapı tarafından idare edildiğini" öne süren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öyle bir demokrasi ki, milletin paydaş olmadığı bir yapılanma var. Eskiden tek parti tek liste varmış, şimdi çok parti tek liste var. Yani insanların önüne bilmedikleri isimler aday olarak getiriliyor. Siyasi partiler böyle bir yapılanma içinde. Demokrasi 4 yıldan, 4 yıla oy verme rejimi değildir. Eğer böyle görürseniz, demokrasi vatandaşın oy mekanizması olduğu bir sistem haline döner. Seçiyor olmak bir demokrasi varlığını ifade etmez."



Bir ülkede siyaseti güçlü kılanın, siyasi geleneklerin gücü olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kişiler gelir, geçer. Kişiler üzerine dayalı bir siyasal sistem olmaz. Fikirlerin siyasi gelenekler üzerine dayandığı bir siyasi sistem olmak zorundadır. İşte böyle olmadığı için Türkiye'de ikide bir seçimlerde farklı sonuçlar ortaya çıkıyor." (AA)





