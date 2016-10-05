'Demokrasi nöbetleri'nde ücretsiz olan toplu taşımanın maliyeti 130 milyon lira

Darbe girişimi sonrası İstanbul’da 26 gün boyunca bedava verilen toplu taşıma hizmetinin maliyeti 130 milyon lira tuttu.

İETT, Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş, Metro, İDO, Dentur, Marmaray ve Turyol'un 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetleri için 16 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında verdiği ücretsiz hizmetin bedeli İBB'nin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu tarafından hesaplandı.

Buna göre 26 günlük ücretsiz toplu taşımanın maliyeti şehir hatları hariç 130 milyon 504 bin 72 lira oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma şirketlerine bugüne dek 53 milyon 878 bin 543 lira avans verdi.

‘Özel'ler tepki gösterdi

Geriye kalan 76 milyon 625 bin 529 liranın ise yüzde 80'ini ödemeye karar veren İBB, şirketlere 62 milyon liralık daha ödeme gerçekleştirecek. Yani 130 milyon liralık ödemenin 115 milyon 878 bin lirası yapılacak.

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberi şöyle:

Ortaya çıkan tablo toplu taşıma şirketlerini memnun etmedi. Çünkü dikkate alınan ortalama hesapların çok üzerinden yolcu taşındı. Özellikle özel halk otobüsleri verilen avans yetersiz kaldığı için demokrasi nöbetleri sırasında benzin paralarını bile cebinden ödemek zorunda kaldı. CHP'nin Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Tarık Balyalı, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana özel halk otobüsleri başta olmak üzere çok sayıda özel kuruluşun hak ettiği ödemelerin önemli bir kısmını hâlâ alamadığını söyledi.

Balyalı “Demokrasi nöbetleri ve Yenikapı mitingi nedeniyle normal zamanlardan çok daha fazla yolcu taşındı. Buna rağmen hak ettikleri ödemeleri alamadıkları gibi normalde almaları gereken ödemelerin bile yüzde 20'sinin kesintiye uğraması ciddi bir haksızlık oluşturuyor. Günlük maliyetleri bile karşılanmadan uzun zamandan bu yana ödeme bekleyen özel halk otobüsleri başta olmak üzere bütün taşıma şirketlerinin mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi gerekiyor. Bu konuda İBB yönetiminin hızlı ve kararlı adımlar atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

75 milyon yolcu taşındı

Darbe girişimi sonrasında 15 gün boyunca otobüslerde hiç geçiş kartı kullanılmadığı için yolcu sayısı ve maliyet kesin bilinmiyor. 1-10 Ağustos tarihleri arasında ise kartlar kullanılmaya başlandığı için sadece bu dönemin yolcu sayıları net olarak ortaya çıktı. 16-31 Temmuz tarihleri arasında ise bir önceki yıl esas alınarak tahmini rakamlara ulaşıldı. Buna göre 26 gün boyunca toplam 19 milyon 11 bin 180 kişi İETT ile 19 milyon 265 bin 943 kişi özel halk otobüsleriyle, 10 milyon 276 bin 186 kişi Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüslerle, 24 milyon 379 bin 117 kişi metroyla, 310 bin 446 yolcu İDO ile, 819 bin 827 kişi Dentur ile 192 bin 479 kişi Marmaray'la 545 bin 592 kişi Turyol'la olmak üzere toplam 74.8 milyon yolcu taşındı.