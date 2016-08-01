'Demokrasi nöbeti'nde bayrak tutmadı diye dövüp, videosunu çektiler!

15 Temuz darbe girişiminin ardından 'demokrai nöbeti' için Ankara'da sokağa çıkan bir grup, Fransız olduğunu söyledikleri bir kişiyi Türk bayrağını tutmadığı gerekçesiyle önce dövdü sonrada videosunu sosyal medyaya yükledi.

ABC Gazetesi’nin yayınladığı görüntülerden, ellerinde bayraklarla dolaşan bir grubun, bir kişiye saldırıp, hakaretler yağdırdığı, ardından da görüntüleri sosyal medyaya yükledikleri anlaşılıyor.

Videoda, Türk bayrağını tutmadığı gerekçesiyle dövülen ve kendi aralarında Fransız olduğunu söyledikleri kişiye uzun süre adeta işkence edildiği görülüyor.

Saldırıya uğrayan kişinin konuşulanları anlamadığı açık olmasına rağmen, videoyu çeken kişinin “Türk bayrağını verdik sen kabul etmedin. Ben de seni bu arkadaşların elinden aldım. Uzatma. Tamam. Bu Türk bayrağını tutmazsan yumruk da yersin, alaşağı da yersin. Adam olacaksın. Bunu sana veriyorsak tutmak zorundasım oğlum” dediği duyuluyor.

Video, sosyal medyaya “Türk bayrağını almadı pert ettik” yazısıyla servis edildi. Büyük tepki çeken videodaki saldırganların kim olduğu henüz bilinmiyor.