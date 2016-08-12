Demokrasi nöbetinde 5 yaşındaki çocuğa istismar iddiası!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde demokrasi nöbetine katılan bir ailenin 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara kalkıştığı ileri sürülen kişi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

DHA'nın haberine göre, olay 3 gün önce Atatürk Bulvarı'ndaki briç salonu civarında yaşandı. Ailesi ile İskenderun Anıt Alanında demokrasi nöbetine katılan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kandırarak oradan uzaklaştıran ve yaklaşık 3 kilometre ilerideki briç salonunun bulunduğu tenha alana götürerek cinsel istismara kalkışan H.Ç., devriye atan Yunus polislerini fark edince kaçtı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, H.Ç. isimli zanlıyı otobüs ile Samsun'a kaçmak isterken Pozantı yolunda düzenlediği operasyon ile yakaladı.

Zanlı, ilk ifadesinde "Ben yapmadım" diyerek suçu kabullenmedi. Zanlının, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerinde, kız çocuğunu sahil bulvarına götürdüğü görüldü.

Soruşturma devam ederken, hastanede sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edilen 5 yaşındaki kız çocuğu ise psikolojik tedavi göreceği bildirildi.