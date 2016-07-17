'Demokrasi nöbeti' tutanlardan "Erdoğan'a küfrettin" dayağı!

İzmir'in Konak Meydanı'nda darbe girişimini protesto etmek için 'demokrasi nöbeti' tutan bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP ve kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri Devran Babat'ı dövmeye kalkıştı. Polisin, öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardığı Babat, hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Tufan Hamarat'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Meydanlara çıkın" çağrısı üzerine İzmir'de Konak Meydanı'nda toplanan gruplar 'demokrasi nöbeti' tutarken, bugün öğle saatlerinde olay çıktı. Konak Meydanı'nda kurulan platformun yakınına gelen Devran Babat, ile 'demokrasi nöbeti' tutan grup arasında tartışma çıktı. "Burası AKP'nin standı mı?" diye soran Devran Babat, gruptakilerin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AKP'ye ve kendilerine küfretti. Kalabalıktan bir çok kişi Devran Babat'a saldırdı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Devran Balat'ı linç girişiminden, çevredeki polisler müdahale ederek güçlükle kurtardı.

"Ailem korucu, ailemde 25 şehit var"

Tarihi Saat Kulesi önüne getirilen Devran Babat kendisine saldıranlara "Benim ailemde 25 şehit var. Benim ailem korucu. Biz kardeşliği savunuyoruz vurun, tamam mı vurun. Siz ancak şiddet uygularsınız. Ancak kendi askerinizi katledersiniz. Benim askerimi öldüremezsiniz" diye bağırdı.

Bu sırada 'demokrasi nöbeti' tutan gruptakiler Devran Babat'a bir kez daha saldırmak istedi ve küfürleşmeler olurken, polis araya girip izin vermedi. Devran Babat ambulansla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.