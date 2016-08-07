Demokrasi mitinginin yapılacağı hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Yenikapı’da yapılacak Demokrasi ve Şehitler Mitingi nedeniyle 7 Ağustos Pazar günü 06.00-24.00 saatleri arasında Bakırköy Aksu Caddesi (Taşhan Kavşağı) ve Fatih İlçesi Aksakal Caddesi arasında kalan Sahil Yolu trafiğe kapatılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenecek miting 17.00’de başlayacak. Yenikapı’daki miting alanına ulaşım ücretsiz olacak.



Kara yolu: Anadolu ve Avrupa Yakasından otobüslerle Miting Alanına ulaşılabilecek. Anadolu ve Avrupa yakaları için miting alanına otobüslerle ve deniz yolu ile toplu ulaşımın yanı sıra; metrobüs, Marmaray ve metro hatları da kullanılabilecek. Engelli vatandaşlar için 50 otobüs tahsis edildi.

Kazlıçeşme, otobüsler için park alanı olarak belirlendi. Otobüslerle gelen katılımcılar Kazlıçeşme’den Yenikapı Miting alanına yürüyerek gelecekler. Yaşlı ve çocuklar için ise Kazlıçeşme-Yenikapı arasında 20 otobüs ring seferleri yapacak. Yol boyunca su istasyonları ve ikram alanları kurulacak.

Deniz yolu ile ulaşım, kiralanan 200 vapur ve tekne ile sağlanacak. Ayrıca kiralanan 50 deniz aracı da ring seferler yapacak. Deniz yolu ile miting alanına 12 noktadan ulaşım sağlanacak: Silivri, Bakırköy, Yenikapı, Sirkeci, Eyüp, Sütlüce, Haliç Kongre Merkezi, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy Pendik, Adalar iskeleleri.Miting Alanı’na gelmek isteyen katılımcılar için aktarma noktaları, ana istasyonlar ve miting alanına yakın metro duraklarından ring seferleri de yapılacak.Karayolu ile gelenler için Kazlıçeşme girişi yönünde, Marmaray’la gelenler için Marmaray yönünde, Deniz yolu ile gelenler için deniz tarafından olmak üzere 3 ana giriş kapısı olacak. Engelli vatandaşlar için de ayrı bir kapı belirlendi.

Rakamlarla Demokrasi Ve Şehitler Mitingi

Alan 3.5 milyon katılımcıya hizmet verecek kapasitede hazırlanıyor.

Katılımcıları için 1.5 milyon şapka hazırlandı.

2.5 milyon sopalı Türk Bayrağı dağıtılacak.

5 milyon şişe su dağıtılacak.

Alanda mevcut tuvaletlere ek olarak 150 mobil tuvalet kurulacak.

60 metre genişliğinde, 16 metre yüksekliğinde sahne hazırlanacak.

1 milyon watt gücünde, bugüne kadar Türkiye’de kurulmuş en büyük ses sistemi kurulacak.

Ses sistemi için 20 adet Ses Sistemi Kulesi kurulacak. Bu sistemle 1.5 km. mesafeye ses iletimi sağlanabilecek.

Alanda 22 led ekran kurulacak.

165 metal dedektörlü kapı, 22 x-ray cihazı kurulacak.

Temizlik, malzeme dağıtımı, alan hazırlıkları, teknik ekip, organizasyon ekibi dahil -polis hariç- yaklaşık 13.000 kişi miting alanında görev yapacak.

Alanda ses ve görüntü aktarmaları kurulacak vinçler üzerine çekilecek çelik halatlarla yapılacak. Bu amaçla 6.000 metre halat çekilecek.

Görüntü aktarma 5.000 metrelik fiber hatla sağlanacak.

728 Sağlık Personeli görev yapacak.

102 kara ambulansı, bir deniz ambulansı, bir helikopter ambulans, 20 itfaiye aracı da alanda hazır bulunacak.