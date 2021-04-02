Demokrasi Konferansı, 6 Nisan'da yapılacak; "Bu ülkenin geleceğinde bizim de sözümüz var"

Demokrasi Konferansı Girişimcileri, 6 Nisan'da gerçekleşecek 'Demokrasi Konferansı' için çağrı yaparken, "Sözler ortaklaşmalı ki sesimiz daha gür çıksın. Ekmek, özgürlük ve adalet talepleri, demokrasi başlığında birleşsin" dedi.

Demokrasi Konferansı Girişimcileri'nden yapılan açıklamada, "Bu ülkenin geleceğinde bizim de sözümüz var" denilerek Demokrasi Konferansı'na katılım çağrısı yapıldı.

Çağrıda, Günler ağır, her yeni gün hukuksuzluk ve baskı haberlerini taşıyor. Açlık, yoksulluk, işsizlik ve virüs salgınıyla boğuşuyoruz. Hak aramak isteyenler zorbalıkla susturulmaya çalışılıyor. Ama kimse susmuyor. Çünkü bu güzel ülkenin geleceğinde bizim, bu ülkenin emekçilerinin, kadınlarının, gençlerinin hepimizin sözü var. Sözler ortaklaşmalı ki sesimiz daha gür çıksın. Ekmek, özgürlük ve adalet talepleri, demokrasi başlığında birleşsin. Haziran ayında büyük adımı atmak için bir araya geleceğiz" denildi.

Duyuruda, konferansta, "Demokrasi mücadelesinde öne çıkmış isimlerin yer aldığı Çağrıcılar Heyeti'nin basına ve kamuoyuna sesleneceği" belirtildi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Abidin Dino Salonu'nda yapılacak toplantı, 6 Nisan Salı günü saat 11'de gerçekleşecek.