Dağılan SSCB'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Rusya'da demokrasinin durumunu “komedi” olarak niteledi.Gorbaçov, Novaya Gazeta'ya verdiği mülakatta, “Rusya'da demokrasi komediye döndü, yurttaşlar artık demokrasiye inanmıyor. Herkes (yerel) seçimlerin bir komediye döndüğünü, seçmenlerin oylarına saygı gösterilmediği düşünüyor” dedi.Rusya'da üç parti, 11 Ekimdeki yerel seçimlerin Başbakan Vladimir Putin'in partisi tarafından kazanılmasının ardından, hile yapıldığını belirterek durumu protesto etmek için Çarşamba günkü Duma oturumunu boykot etmişti. Gorbaçov da, “Bu kadar temkinli, disiplinli ve iktidara yakın insanlar böyle bir inisiyatif aldıysa, bu siyasi kuruma (seçimlere) güvenin tamamen kaybolduğu anlamına gelir” diye konuştu.“Perestroika”nın mimarı olan Gorbaçov, “Bu, 'kimin oy verdiğinin bir önemi yok, esas olan oyların nasıl sayıldığı' ilkesiyle hareket eden siyasi yetkililerin tamamen iflası demektir” ifadesini kullandı.Gorbaçov, “İnsanlar dahil olmuyorsa, o zaman demokrasi nedir ki? Seçim sistemi tamamen sakattır. Bir alternatif gerekmektedir” dedi ve gerçek bir muhalefetin olmadığı yerde basının rolüne dikkati çekerek “Bir anlamda ana siyasi tartışmalar, iktidar üzerinde kontrol işlevi görevi yeniden basına düşüyor. Duma'ya güvenmenin bir anlamı yok” dedi.