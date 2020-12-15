"Demokrasi kazandı": Seçmenler Kurulu, Joe Biden'ı resmen ABD'nin 46. Başkanı seçti

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ABD'de Seçmenler Kurulu oylarının kullanılması ve Demokrat ikilinin 270 oyu geçmesiyle Joe Biden resmen ABD'nin 46. Başkanı seçildi.

Ülkenin en yüksek nüfuslu eyaleti California'nın 55 Seçmenler Kurulu oyunu kullanmasının ardından Biden-Harris ikilisi 270 Seçmenler Kurulu oyunu geçti.

Oylamanın Biden lehine 306'ya 232 sonuçlandığı belirtildi. 2016'da Donald Trump da Demokrat aday Hillary Clinton'ı bu farkla yenmiş ve sandıktan tulum çıkardığını söylemişti.

Memleketi Wilmington, Delaware'de bir konuşma yapan Biden, "Amerika'nın ruhu için verilen savaşta demokrasi kazandı" dedi ve ekledi; "Şimdi temiz bir sayfa açıp tarih boyunca yaptığımız gibi birleşip daha iyiye gitme zamanı".

13 dakikalık konuşması boyunca sık sık "birlik" vurgusunda bulunan Biden, Trump'ın seçim sonuçlarını çevirmek için yaptığı baskılara rağmen ABD'nin demokratik kurumlarının başarılı olduğunu ifade etti.

Biden sözlerine, "Bu ülkede demokrasi ateşi uzun süre önce yandı. Artık bir pandeminin veya gücünü kötüye kullananların da o ateşi söndüremeyeceğini biliyoruz" şeklinde devam ettti.

Seçmenler Kurulu nedir?

ABD'de bir adayın başkan olması için ulusal çapta daha çok oy kazanması değil, 538 'Seçmenler Kurulu' oyunun en az 270'ini kazanması gerekiyor. Bir aday, eyaleti kazandığı zaman o eyalet için belirlenmiş seçmenler kurulu oylarını alıyor. Yani bu sistemde seçmenin oyu direkt olarak başkanı belirlemiyor, yaşadığı eyaletin delegelerinin kime oy vereceğini belirliyor.

Aday, kazandığı eyaletin Seçmenler Kurulu oylarını alıyor.

Hillary Clinton, 2016'da rakibi Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı, ancak Trump kritik eyaletlerde daha fazla zafer ilan ederek 270 Seçmenler Kurulu oyunu aştı.

Her eyalete otomatik olarak 3 Seçmenler Kurulu delegesi veriliyor, bu sayının ne kadar artacağını o eyaletin nüfusu belirliyor. Bu sebeple seçimde California (55 Seçmenler Kurulu oyu) gibi çok nüfuslu bir eyaleti kazanmak, Vermont (3 Seçmenler Kurulu oyu) gibi az nüfuslu eyaletleri kazanmaktan daha önemli.

Sistem, küçük eyaletlerin de seçimlerde etkili rol oynayabilmesini hedefliyor