Demokrasi İçin Birlik'ten muhalefete “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü" çağrısı

Demokrasi İçin Birlik, HDP'nin milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından başlatmaya karar verdiği “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” için muhalefete çağrı yaparak, "Anayasanın güvencesi altındaki temel hak ve özgürlükleri çiğnemeyi yönetim biçimi haline getiren iktidarın anti demokratik uygulamalarına ilkesel bir tutumla karşı çıkmaya çağırıyoruz" dedi

DİB, HDP'li Leyla Güven, Musa Farisoğlulları ve CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki göstererek, iktidarı eleştirdi. "Dizini boğazımdan çek nefes alamıyoruz" başlığıyla açıklama yayınlayan DİB, "HDP anayasal hakkını kullanamazsa çiğnenen hepimizin hak ve özgürlükleri olacaktır." dedi. Demokrasi İçin Birlik'in açıklaması şu şekilde:

"Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun anayasaya aykırı olarak vekilliklerinin düşürülmesinin ardından “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” kararı aldı. 15 Haziran’da Edirne ve Hakkari’den başlayacak yürüyüş, 20 Haziran’da Ankara’da sonlandırılacak.

Muhalefetin her türlü itirazını ve bu itirazların toplumsallaşmasını engellemeyi bir beka sorunu haline getiren iktidar, üst düzey yöneticilerinin ağzından yürüyüşü yaptırmama niyetini ortaya koydu. Böylelikle her türlü toplumsal itirazı daha doğmadan bastırmaya, dizini boğazına dayadığı toplumu nefes alamaz hale getirmeye çalışıyor.

Eğer bu ülkenin hâlâ bir anayasası varsa, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. (Anayasa madde 34)

Devletin görevi, temel hak hürriyetleri hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaktır. (Anayasa Madde 5)

Meclisin 3. Partisi olan HDP’nin anayasal hakkını kullanması engellenemez.

Bizler bu ülkenin demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük içinde yaşamak isteyen yurttaşları olarak, anayasal hak ve özgürlüklerimizi kullanmak ve korumak için mücadeleye kararlı olduğumuzu açıklıyoruz.

Demokrasi için Birlik olarak, bütün demokrasi güçlerini ve muhalefet partilerini, anayasanın güvencesi altındaki temel hak ve özgürlükleri çiğnemeyi yönetim biçimi haline getiren iktidarın anti demokratik uygulamalarına ilkesel bir tutumla karşı çıkmaya çağırıyoruz.

HDP anayasal hakkını kullanamazsa çiğnenen hepimizin hak ve özgürlükleri olacaktır.

İktidarın dizi giderek artan hak tanımaz ve anayasa aykırı tutumlarla boğazımızdayken hiçbirimizin nefes alması mümkün değildir."