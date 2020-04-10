Demokrasi İçin Birlik'ten Bilim Kurulu'na çağrı: Cezaevindeki 270 bin insanın koşullarını göz ardı edemezsiniz; açıklama yapın

Meclis'te cezaevindeki bazı hükümlüleri kapsayacak infaz indirimi düzenlemesinin görüşmeleri sürerken demokrasi inisiyatiflerinden Demokrasi İçin Birlik , Koronavirüs'le mücadele kapsamında alınacak önlemlerle ilgili tavsiye kararları alan Bilim Kurulu üyelerine mektup gönderdi. Mektupta “270 bin insan cezaevlerinde yaşıyor. Bu insanların bulunduğu koşulları bilimsel bir kurul göz ardı edemez “ denildi.

“Bilim Kurulu Üyelerine,

Bilim Kuruluna seçilen, ya da atanan üyeler olarak sizlerin almış olduğu kararlar tavsiye niteliğinde olduğunu Sağlık Bakanının açıklamalarından anlıyoruz. Böyle bir salgın döneminde bilimsel bir kurulun almış olduğu kararların siyasi iktidar tarafından bağlayıcı nitelikte kabul edilmesi ülkemizin salgından kurtulması açısından önem taşımaktadır. Ancak durum böyle değildir.

Şehirlerin, kentlerin, kasabaların, köylerin, mahallelerin karantinaya alındığı bir dönemden geçmekteyiz. İnsanları toplu alarak yaşadıkları tüm mekânlar neredeyse kapatıldı. Bu kararlar kurulunuzun tavsiyesi sonucunda olduğunu kamuoyu bilmektedir.

Bu ülke sınırları içinde bulunan Cezaevlerinde binlerce tutuklu ve hükümlünün insani olmayan koşullarda toplu olarak zorunlu yaşadıkları biliniyor. Sonuçta 270 bin insan cezaevlerinde yaşıyor. Bu insanların bulunduğu koşulları bilimsel bir kurul göz ardı edemez.

Korana virüsünün hükümlü ve tutuklulara bulaşmaması için hangi önlem ve önerileri tavsiye haline getirip siyasi iktidara önerdiniz?

Cezaevi koşullarında korana virüsten korunmak mümkün mü, mümkünse nasıl? Hangi kararları aldınız?

Tutuklu yakınları, cezaevinde çalışan personel ve güvenlik birimleri dahil milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu durumla ilgili Kurulunuzun önerdiği tedbirler nelerdir?

Sizlerin bilimsel aklına, vicdanına sesleniyoruz. Bilim, akıl, vicdan, bu insanların ve hatta bu cezaevinin bulunduğu kentler dahil bu dönemde çok özel tedbirler gerektirmektedir. Hiçbir etki ve telkin altında kalmadan insanların yaşam güvenliği için bilimsel bir karar almanın zorunluluğu ortadadır.

Sizleri kamuoyunu bilgilendirmeye, bilimsel olarak bu konu hakkında açıklama yapmaya davet ediyoruz."