Demokrasi İçin Birlik: Sarayın bütçesi halka değil ranta harcanıyor

T24 Haber Merkezi

Bağımsız demokrasi platformu Demokrasi İçin Birlik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan 2021 bütçesinin "ülkenin kaynaklarını yağmalayan yerli ve yabancı sermayeye, savaşa, dinci politikalara harcandığını" belirtti.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Ücretliler ve emekliler yoksulluğa mahkûm edilirken, salgın döneminde sağlık ve eğitime yapılması gereken hayati yatırımlara bütçede yer yok. Grip aşısının temininde yetersiz kalan bütçe kaynaklarının, salgının önlenmesinde tüm toplum için gerekecek aşı ve ilaç için de yetersiz olacağı, dahası 2012 bütçesinde salgının hiç düşünülmediği anlaşılıyor. İktidar açık açık şunu söylüyor: Tedavi ve önlemlerden sadece varsıllar yararlanabilecek... 2021 bütçesi, bütçenin asıl kaynağı olan işçi ve emekçilerin yaşadığı iş ve gelir kaybını giderecek, acil ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayacak önlemlerden uzak. Buna karşılık bütçede, patronlara destek için 50.6 milyar lira kaynak ayırılırken, işverenler tarafından SGK’ye ödenmesi gereken 27.7 milyar lira tutarındaki işveren primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yani işçilerin cebinden karşılanacak. İktidarın dinci politikasını yaygınlaştırmak, yoksullukta sabredecek müminler yetiştirmek için araç haline getirilen Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi, geçen yıla oranla yüzde 23 artırılarak yedi bakanlığın bütçesini yutuyor.”

Bütçenin halkın acil ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için harcanması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada "salgının ağırlaştırdığı ekonomik krizin bedelini, bütçenin yükünü taşıyan ve ekonomi yönetiminde hiçbir sorumluluğu olmayan emekçiler ve yoksullar ve kadınlar değil, bütün doğal kaynakları kâr için yağmalayanlar, ülke ekonomisini felaketin eşiğine getirenler ödemelidir” denildi.