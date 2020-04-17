Demokrasi İçin Birlik, İmamoğlu ile görüştü: 'Yerel yönetimler ve örgütlü toplum güven vermeyen sisteme alternatif olmalı'

Demokrasi için Birlik (DiB) Koordinasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla yaptığı ve Covid-19 salgını sürecine ilişkin görüşlerin paylaşıldığı toplantıda, DİB temsilcileri belediyelerin karar süreçlerine halkı katmasının önemini vurguladı.

Toplantıda, "Toplumun salgından korunmak için kendi örgütlenmesini sağlayabileceği, doğru ve güvenilir bilgi alabileceği, alternatif bir merkeze ihtiyaç olduğunu söyleyen temsilciler, "Gücünü halktan alan yerel yönetimler, örgütlü toplumla birlikte güven vermeyen ve tökezleyen sisteme alternatif haline gelmeli." ifadesini kullandı.

İktidarın salgının ortaya çıkardığı ekonomik ve toplumsal krizi yönetemediğini vurgulayan DİB temsilcileri, "Salgınla mücadelede, hayati önlemler alınmıyor, süreç şeffaflıktan uzak bir şekilde işliyor, üstelik kriz fırsata çevrilerek kentler, doğal alanlar yağmalanıyor" dedi.

Salgın sonrası ekonomik sorunların katlanarak artacağı 2021 yılını işaret ederek, büyük değişikliklerin yaşanacağını belirten İmamoğlu da, yeni bir düzen için şimdiden adım atmanın gerekliliğinden söz etti. Belediyenin salgınla mücadele ve çeşitli toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantı, kalıcı ve sürekli bir görüş-bilgi alışverişinin sağlanması kararıyla sonuçlandı.

DİB Koordinasyonunu temsilen, Ayşe Erdem, Ayşegül Devecioğlu, Esen Arslandoğan, Hakan Dilmeç, Levent Tüzel ve Nesteren Davutoğlu’nun paylaştığı görüşler, özetle şöyle:

"Siyasi iktidar tarafından etkisizleştirilmeye ve yetkileri sınırlandırılmaya çalışılan yerel yönetimler, her gün onlarca can alan Covid-19 salgınıyla mücadelede, birincil ve hayati öneme sahip."

"Evde kalamayanların ihtiyaçları karşılanarak toplu karantina sağlanması gerekirken, milyonlarca insan kendilerini ve ailelerini riske atarak her gün işe gitmek zorunda kalıyor. Sığınmacılardan, kağıt toplayıcılara, işsizlerden, ev içi erkek şiddetine maruz kalan kadınlara, toplumun bir çok kesimi salgını kendi başlarına göğüslemek üzere yalnız bırakılmış durumda."

Bunun yolu ise;

"Yerel karar alıcıların karar süreçlerine toplumu dahil etmesinden, en ufak birimlere kadar dokunabilmekten ve örgütlenebilmekten geçiyor."

"Sendikalar, barolar, meslek örgütleri, sağlık örgütleri yerel dernekler ve demokratik kitle dayanışma ağlarının, kararlara da katılabileceği kalıcı mekanizmaların hızla inşa edilmesi ve etkili bir şekilde çalışır hale getirilmesi elzem."

"Bu mekanizmaların sadece salgın sürecinde değil, salgından sonra da karşılaşacağımız yoksulluk, gıda krizi, işsizlik gibi sorunların çözümünde ve toplumsal dayanışmanın sürdürülmesinde işlevsel olacağı açık."

"Topluma güven verecek bu ortaklaşma, zaman zaman yapılacak toplu basın açıklamalarıyla görünür hale de getirilmeli."

"Belediyeler ile toplumun örgütlü kesimlerinin, Koronavirüs günlerinde yaratacağı birlikte davranma ve karar alma modelleri, demokrasi mücadelesi için hayati önem taşıyor."



