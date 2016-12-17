Silivri Cezaevi'ndeki tutuklulukları 43. günü bulan Cumhuriyet gazetesinden 10 yazar ve yöneticiyi ziyaret eden CHP’li TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "İddianameleri bir an önce hazırlanmalı. Yargılanacaklarsa da tutuksuz yargılanmalılar. Demokrasi, gazeteciler özgürse güçlüdür" dedi.

Kaan Tangöze Cumhuriyet gazetesi için söylemişti:

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hamzaçebi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte cezaevşnde yaptığı görüşme sonrası izlenim ve değerlendirmelerini Cumhuriyet’le paylaştı:

Suçsuz olduklarına eminler: Morallerini oldukça iyi gördüm. Çünkü suçları olmadığına, suçsuz olduklarına eminler. Kendilerine yapılan yanlışın en kısa zamanda düzeltileceğine inanıyorlar. Haklarındaki iddianamenin bir an önce düzenlenmesini talep ediyorlar. En önemli istekleri bu.

Gazeteciler özgür değilse: Bir ülkede haberciler, gazeteciler özgürse, demokrasi de güçlüdür. Tersi halde demokrasi güçsüzdür. Demokratik devletin tüm eylem ve işlemleri idari ve yargısal denetime tabidir. Ancak demokrasi için bu yeterli değildir. Üçüncü bir denetim daha şarttır. Bu da kamuoyu denetimidir. Kamuoyu denetiminin aracı da basındır, gazetecilerdir. Gazetecilerin hiçbir baskı, korku olmadan özgürce haber yazabilmeleridir.

Hapiste olmalarına ikna değilim: Cumhuriyet’in tutuklu 10 yazar ve yöneticisinin haberler, yayınlar nedeniyle suçlanmalarına kabul edemeyiz. Örneğin aralarında karikatürist de var, yalnızca gazeteye kitap eki çakaran da. Haberden, yazıdan, kitap ekinden, karikatürden suçlanmaları ve tutuklanmalarının benim açımdan hiçbir ikna edici yanı yok.

Uluslararası endekslerde geriliyoruz: Tutuklanma yanlış ama öte yandan tutuklulukta da makul süre sınırı gerekiyor. Burada bu sınır da gözetilmiyor. Bu arkadaşlar iddianameleri hazırlanmadan hapiste günlerdir tutuluyorlar. Gazetecilerin tutuklu olması ülke olarak bize bir şey kazandırmadığı gibi çok fazla şey kaybettiriyor. Uluslararası endekslerde gerilere doğru gidiyoruz. Diplere doğru gidiş var. Nitekim Türkiye 4-5 sene önceye göre çok gerilere gitti.

Türkiye’nin itibarı: 10 tutukludan Hakan Kara. Bu arkadaşımızın 5 yaşındaki çocuğuna tutukluluk anlatılamamış. Babasının yurtdışında olduğu söylenmiş. Bunun yolu da iddianamenin bir an önce hazırlanıp tutuksuz yargılanmanın sağlanmasından geçer. Eğer yargılanma olacaksa hukuka uygun olan bu yargılamanın tutuksuz olmasıdır. Çocuğa söylenemiyor. Dolayısıyla inandırıcı ve gerçek bir hukuk düzeni isteniyorsa ve dünyada Türkiye’nin itibarı yükseltilmek isteniyorsa bu gazetecilerin tutukluluklarına bir an önce son verilmelidir.

Murat Sabuncu: Saldırı canımızı yaktı

Gazetemizin tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Hamzaçebi ve Çakırözer aracılığıyla Beşiktaş’taki terör saldırısı ile ilgili bir mesaj gönderdi. Sabuncu’nun mesajı şöyle:

“Beşiktaş’taki terör saldırısında hayatını kaybedenler için canımız yanıyor. Hem ölenler, şehitler için hem de geride kalanlar için. Duru evladın gözyaşları bizi kahretti. Artık ölümleri değil, yaşamı, gözyaşlarını değil gülmeyi yaşayalım.”