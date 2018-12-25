'Demokrasi aşığı' Ayşe nine, 114 yaşında yaşamını yitirdi

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinin en yaşlılarından olan Ayşe Karabüber (114), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Turgutlu\'da \'Demokrasi aşığı\' olarak bilinen, her seçimde ilerleyen yaşına rağmen sedyeyle ya da tekerlekli sandalyeyle sandık başına gidip oyunu kullanan Ayşe Karabüber, geçen hafta Albayrak Mahallesi\'ndeki evinde soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandı. Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunan Karabüber, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Durumu, doktorların müdahalesine rağmen giderek ağırlaşan Karabüber, bu sabah yaşamını yitirdi. Karabüber\'in ölümü, birlikte yaşadığı oğlu Nurullah Karabüber başta olmak üzere yakınları ve sevenlerini üzdü. Aslen Kütahyalı olan, 2 çocuk, 7 torunu bulunan Karabüber, yaşamı boyunca 25 hükümet ve 6 darbe gördü. FETÖ darbe girişiminde ilerleyen yaşına aldırmadan meydanlara inen ve ülkesi için meydan nöbeti tutan Karabüber\'in cenazesi, bugün ikindide toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya\'nın Simav ilçesi Yaykın Mahallesi\'ne götürüldü.

FOTOĞRAF