Demmink'in Türkiye'de ilişkiye girdiği çocukları polis mi buldu?

Hollanda Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Joris Demmink'in Türkiye'de 12 ve 16 yaşlarında iki çocuğa cinsel istismar uyguladığı iddia edildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 1998 yılında bir geneleve düzenlenen operasyonda ortaya çıkan pedofil (çocuklara cinsel istismar) şebekesinin "müşteri"leri arasında bulunduğu öne sürülen Demmink'in Türkiye'de 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Daha önce ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Poe'nin Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Demmink'i birlikte yargılayalım" dediği iddia edilen bir mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Uğur Koçbaş'ın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre; Hollanda TV kanalı, Demmink'in Türkiye'de korumalığını yapan polisin kendisine getirdiği 12 ve 16 yaşlarında iki çocukla birlikte olduğunı iddia eden bir haber yayınladı. Demmink'in Türkiye'deki "kurbanları" O. ve M. Hollanda'da dava açtı.



Koruma polisi: Surlardan sokak çocukları bulduk



Polis memuru Mehmet Korkmaz, çocukların çok korktuğunu ve yaşananları gizlediğini söyledi.

Demmink'e çocuk bulduğu iddia edilen emekli polis memuru Mehmet Korkmaz itiraf videosunda şöyle konuştu:

"İstanbul surlarında araştırdık arkadaşlarla beraber. Sokak çocukları bulduk. Çocuk korkuyordu. Herhalde yani korkmaz mı, korkar. Ama biz kimseye bir şey söylemiyorduk yani."



Demmink'in ilişkileri videoya çekilmiş



Avukat Adele Van der Plas'ın iddiasına göre, Demmink'in ilişkileri dönemin İstanbul emniyet Müdürü Necdet Menzir ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın bilgisi dahilinde videoya çekildi. Video Hollanda'da yakalanıp müebbete çarptırılan uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in daha ağır ceza alması için şantaj malzemesi olarak kullanıldı. Baybaşin "Demmink bana komplo kurdu" demişti.