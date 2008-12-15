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Sağlık

Demli çay kadınlarda iş verimini düşürüyor

Sabah kahvaltılarında demli çay içen kadınların, iş verimlerinin düştüğü bildirildi.

15 Aralık 2008 02:00

Bolu İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, özellikle öğrencilerin ve kadınların sabah kahvaltılarında demli çay içmemelerini tavsiye ederek, demli çayın iş verimini düşürdüğünü söyledi. 

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Dr. Dursun Koç, demli çayın, vücutta demir emilimine neden olarak kansızlığa yol açtığını belirtti. Koç, ``İlköğretim öğrencileriyle özellikle çalışan kadınların sabah kahvaltısında demli çay içmeleri, onların ders ve iş başarıları açısından zararlıdır. Öğrencilerin henüz gelişimlerini tamamlayamamış olmaları, kadınların da aylık adet dönemleri nedeniyle kan kayıpları, demli çay içimiyle kansızlığa neden olur. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, dikkat dağılımına yol açan kansızlıkta, öğrencilerde derslerde başarısızlığa, çalışan kadınlarda da iş veriminin azalmasına neden olur'' dedi.

Sabah kahvaltılarında çay yerine taze sıkılmış meyve suyu içilmesinde yarar olduğunu söyleyen Koç, şöyle konuştu:

“İyi bir kahvaltı yapmadan okula giden öğrenciler teneffüslerde koşup oynadıkları için kan şekerleri düşebiliyor. Çocukların okula giderken yanlarında şeker veya çikolata götürmeleri, onların derslerindeki başarısızlığına engel olur. Çalışan kadınlar da işyerlerinde demli çay yerine yeşil çay, ada çayı, ıhlamur gibi bitkisel çaylar içmelidirler.''

(DHA)

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