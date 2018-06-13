Demiseksüellik nedir?

Hiç arkadaşlarınla gece dışarıdayken onların yabancılarla öpüşüp koklaşmasını görüp bunu asla yapamayacağını düşündün mü?

Eğer öyleyse, demiseksüel olabilirsin. Demiseksüeller sadece tanıdıkları birini arzular –cinsel çekim hissetmek için güçlü bir duygusal bağ hissetmeye ihtiyaç duyarlar.

Nüfusun ne kadarının kendisini demiseksüel olarak tanımladığı açık olmasa da demiseksüellik, genelin yüzde 1’ini oluşturan aseksüellik şemsiyesi altında bulunmaktadır, oranın küçük olduğunu varsayabiliriz. Terim, ilk olarak 2008 yılında Aseksüel Görünürlük ve Eğitim Ağı’nın (Asexual Visibility and Education Network)sitesinde ortaya çıktı, ancak o zamandan beri gittikçe güçleniyor ve giderek daha fazla insan demiseksüellikle kendini özdeşleştiriyor. Demiseksüelliğin ne olduğunu öğrenmeden ve jeton düşmeden önce, çoğu kişi sadece seçici olduğunu düşünüyor.

Reddit sitesinde bir demiseksüel, demiseksüellik hakkında bilgi edinene kadar gençliğinde nasıl bir “ucube” olduğunu düşündüğünü açıklıyor: “Ben her zaman, başkalarıyla duygusal ya da cinsel herhangi bir şeyin baskısının yarattığı korkuyla sosyalleşmekten çabucak çekildim ve geri durdum. Ancak en kısa sürede eve ve kendi yatak odama geldiğimde, kendimi biriyle ilişki içinde olmayı özlerken ve cinsel duygularıma teslim olurken buldum (ki 13-14 yaşlarındaki hormonal durum için bu oldukça normal). Ama ne zaman birisi bana duygusal bir ilgi gösterse hissettiğim ciddi endişe, beni biriyle çıkmaktan ve hatta flört etmekten alıkoydu.”

Kullanıcı demiseksüelliği öğrenmeden önce “mücadele, acı, tecrit ve karışıklık” hissettiğini söylüyordu. Birçok demiseksüel için bu sadece, düşüncelerine gerçekten değer verildiğini fark ettikten sonra, zamanla birini sevmekle ilgili. Ve bu düşük libidonuz olduğu anlamına gelmez – demiseksüellerin birçoğu düzenli olarak mastürbasyon yapmaktadır. Bu seksle ilgili değil. Bu cinsel olarak birine çekilmekle ilgili.

23 yaşındaki bir kadın hiç kimseyle öpüşmediğini ve bir erkeğe bakarak cinsel çekim yaşamadığını açıklıyor ve Reddit’e şöyle yazıyor: “Gençken arkadaşlarım ünlülerin ne kadar da ateşli olduğu hakkında konuşurdu. Ben tanışmadığınız birine nasıl ilgi duyulabileceğini anlamazdım.” Ayrıca “takılma kültürünü tamamen küçümsediğini” ve “beş dakika önce tanışılan birinin nasıl öpülebildiğini idrak edemediğini” açıklıyor – Y kuşağında alışıldık olmayan bir zihniyet.

Birçok demiseksüel, birini tanımadan önce kurulan fiziksel temas ve yakınlıkla mücadele eder.

23 yaşındaki kadın sarılmaktan nefret ettiğini, kişisel alanına ihtiyacı olduğunu ve geceleri yatağında onunla birlikte birisinin olmasını asla dilemediğini sözlerine ekliyor: “Genel olarak, dünyanın geri kalanı kadar cinsel açıdan etkin olmadığımı hissediyorum ve nadiren herhangi birine cinsel çekim hissediyorum. Çekim hissetmem, onları tanımaya başladıktan sonra veya zekâm ya da başka kişisel özelliğim için bana değer verdiklerini keşfettikten sonra oluyor.” Ve forumdaki herkes, kadının tarif ettiği şeyin demiseksüellik olduğunda hemfikir.

Farklı yönelimlerdeki birçok insan, birilerine doğru gelişen çekimlerini bulduklarında, bunu tanırlar (ve ışıl ışıl bir benlik keşfederler), fakat demiseksüeller için hiç göründüğü gibi değildir. Bu, etkileyici birileri olduğunda beğenmedikleri anlamına gelmez – beğenirler; bu sadece içlerindeki cinsel ateşi tutuşturmaz. Bu hisler zamanla gelişir, olgunlaştıklarında beklemeye değmiştir.

*Rachel Hosie’nin The Independent'ta What is Demisexuality başlığıyla yayımlanan bu yazısı, 5harfliler.com tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.