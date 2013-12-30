Demiryolunda çökme oldu, yolcular otobüsle taşındı

Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren (YHT) kent içi yeraltı geçiş hattı inşaat çalışmaları sırasında, yandaki demiryolu hattında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle Eskişehir- Ankara ve Eskişehir- Konya seferlerini yapan YHT'ler Eskişehir Garı'na gelemedi. Garda bekleyen yolcular otobüslerle yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bekleyen YHT'lere taşındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Eyüp Kelebek ve Kemal Atlan'ın haberine göre, YHT hattının kent içi yeraltı geçişi çalışmalarının sürdüğü Hoşnudiye Mahallesi Eskişehir Garı yakınlarında yıkılan İstasyon köprüsünün olduğu yerdeki demiryolu hattında çökme oluştu. YHT hattının yer altına alınması çalışmaları nedeniyle oluştuğu belirtilen çökme, YHT seferlerini aksattı.

Eskişehir'den Ankara ve Konya'ya karşılıklı sefer yapan YHT'ler demiryolu hattındaki çökme nedeniyle gara gelemedi. Ankara ve Konya'ya gidecek olan yolcular Eskişehir Garı'ndan otobüslere bindirilerek Şarhöyük Mahallesi'ndeki Muttalip hemzemin geçidinde bekleyen YHT'lere götürüldü.