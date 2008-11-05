Demiryolunda bomba patladı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde raylara yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda yük treninin vagonunda hasar meydana geldi. Ölen yada yaralanan kimsenin bulunmadığı bombalı saldırıda hasar gören tren yolu ulaşıma kapandı.



Olay saat 13.50 sıralarında Düziçi İlçesi'nin Taşoluk-Yarbaşı istasyonları arasında Kızıldere Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Terör örgütü PKK militanları tarafından raylara yerleştirildiği sanılan ve niteliği henüz belirlenemeyen bomba, Adana'dan Nusaybin'e seramik yükü götüren 63758 sefer sayılı yük treninin geçişi sırasında patladı. Patlamanın etkisiyle Adana'dan Nusaybin'e yük treninin vagonlarının birinde hasar meydana gelirken, raylarda 2 metre genişliğinde tahribat oluştu. Patlama sırasında ölen ya da yaralanan olmadı.



Jandarma bomba arıyor



Raylarda meydana gelen hasar nedeniyle tren seferlerine kapanan Adana-Malatya demiryolu hattının açılması için çalışmalara başlandı. Jandarma ekipleri de raylarda bomba aramasına başladı.





DDY 6. Bölge Müdürü Hasan Tahsin Köprülü de olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Köprülü, patlamanın ortadaki vagona denk geldiğini, patlama saatinde herhangi bir yolcu treni geçişi olmadığını söyledi. Köprülü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını da kaydetti.







