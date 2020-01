Demiryolu ve baraj çalışmaları başladı, mezrada su ve elektrik kesildi

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Kaledibi mezrası yakınlarında devam eden demiryolu ve baraj inşaatından dolayı evlere elektrik ve su verilemiyor. Daha önce yaklaşık 60 kişinin yaşadığı mezrada şimdi sadece 10 kişi kaldı. Mezra sakinlerinden Yonca Çetin, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Murat Nehri\'nden su taşıdıklarını belirterek, \"Her gün 1 kilometre uzaklıktaki nehirden su taşıyıp çamaşır ve bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Mağduruz, bize bir çözüm bulsunlar\" dedi.

Genç ilçe merkezine 20, kent merkezine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kepçeli köyüne bağlı Kaledibi mezrasında yaşayanlar, bölgede yapılan demiryolu ve baraj çalışmalarından dolayı içme suyu ve elektrik sorunu yaşıyor. İçme suyunun \'İçilemez\' raporu verildiği ve en düşüğü 15 gün süreyle elektrik kesintilerinin yaşandığı mezrada yaşayan vatandaşlar, köyü terk etti. Ancak hayvancılıkla uğraşan ve gidecek yerleri olmayan 10 kişi, mezrada yaşam mücadelelerini sürdürüyor. Mezra sakinlerinden Yonca Çetin, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Murat Nehri\'nden su taşıdıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Her gün 1 kilometre uzaklıktaki nehirden su taşıyıp çamaşır ve bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Demiryolu çalışmaları yaptılar, suyumuz kesildi. Teyze, anne, çocuklarımızla her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Mağduruz, bize bir çözüm bulsunlar. 10 haneydi daha önce, şimdi 4 hane kaldı. Hayvanlarımız var. Nehirlerden su getiriyoruz. Elektrik ve suyumuz yok. Beyaz eşyalarımız yandı. Kışlık yiyeceklerimiz bozuldu. Hayat burada durdu. Temizlik yapacak suyumuz dahi yok. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktayız. Hastamız olduğu zaman hastaneye bile götüremiyoruz. Şantiye nedeniyle yollarımız da bozuk, araç dahi gelemiyor. Cumhurbaşkanı\'ndan yardım bekliyoruz. Mağdur olmak istemiyoruz. Sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz.\"

\'MEZRADA 10 KİŞİ KALDIK\'

Demiryolu ve baraj inşaatlarından önce mezrada 60 kişinin yaşadığını, ancak mağduriyetler sonrası yaşanan göçlerin ardından 10 kişinin kaldığını ifade eden mezra sakinlerinden Yunus Bolluk ise, 2013\'te demiryolu çalışmalarının başladığını ve bu bölgede elektrik ile su kesintilerinin başladığını söyledi. Bolluk,“Halk köyü terk etmek zorunda kaldı. Burada 3- 5 aile kaldı, bunlar da büyükbaş hayvanları olduğundan dolayı köyü terk edemiyorlar. İlgili makamlara başvurduk. Hiçbir şekilde çözüme ulaşmadı. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Daha önce köyde 60 kişi vardı. Şimdi 10 kişi kaldı. Bunların imkanı olsa, bunlar da terk ederler\" diye konuştu.

SUYA \'İÇİLEMEZ\' RAPORU VERİLDİ

Mezradaki içme suyunun içerisinde pasa benzer bir maddenin bulunmasından dolayı analiz için sağlık kuruluşlarından rapor aldıklarını belirten İdris Bolluk, şöyle dedi:

\"Elektrik ve su boruları rastgele açıkta duruyor. Önümüz kış, ne yapacağız bilmiyoruz. Su borusu geçici olarak verildi ama su içilemez durumda. İçinde pas gibi bir madde var. Suyu incelenmesi için ilgili kurumlara gönderdik. İçilemez raporu verdiler. Hazır su alıyoruz. Sözde istimlak edilecekti, hala edilmedi. Demiryolu çalışması nedeniyle dinamitle patlamalar yapılıyor. Köyün üzerinde kayalar var, zaman zaman kayalar düşüyor. Tehlike ve korku içinde yaşıyoruz.\"



