Demiryolu iş otosunun çarpması sonucu yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen Ahmet Demirhan Nergiz\'e (17) demiryolu iş otosu çarptı. Sağ kolundan yaralanan Nergiz, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi\'ndeki Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Rayların üzerinde yürüyerek karşı tarafa geçmek isteyen Ahmet Demirhan Nergiz\'e, Tamer Kale\'nin makinistliğini yaptığı demiryolu iş otosu çarptı. İş otosunun altına kalarak sağ kolundan yaralanan Ahmet Demirhan Nergiz, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Makinist Tamer Kale de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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