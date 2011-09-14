-Demiryollarının tarihi bu müzede İZMİR (A.A) - 14.09.2011 - İzmir'de Alsancak Garı'nın karşısında, 1800'lü yıllarda koloni halinde yaşayan İngiliz tüccarlar tarafından depo olarak yaptırılan binada hizmet veren TCDD müzesi, sadece Türkiye Cumhuriyeti değil Osmanlı İmparatorluğu dönemini de kapsayan demiryolu tarihine ve 150 yılı aşkın zaman dilimine ışık tutuyor. Müze, ziyaretçilerini 20. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanan Bağdat Ekspresi'nin harem vagonu, çoktan emekliye ayrılmış buharlı lokomotiflere ait çeşitli objeler, eski yol yapım gereçleri, eski fenerler, telgraf gibi eski haberleşme gereçleri, daktilo, hokka gibi yazışma gereçleri, vagon restoranlarda kullanılan yemek takımları gibi objeler ve eski belgelerle 150 yılı aşkın bir kültür ve endüstri yolculuğuna davet ediyor. Girişin ücretsiz olduğu müzenin ziyaretçilerini ağırlıklı olarak öğrenciler ve turistler oluşturuyor, yaz aylarında yabancı turistler de müzeye yoğun ilgi gösteriyor. Müzeyi her yıl 9-10 bin kişi ziyaret ediyor. TCDD Alsancak Müze ve Sanat Galerisi Müdürü Mazlum Beyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı ve cumhuriyet döneminde inşa edilen demiryollarına ait çok sayıda objenin burada sergilendiğini söyledi. Beyhan, ''1850'li yıllardan kalma objeler var. Anadolu'da ilk döşenen raylar var mesela. Fenerler, çanlar, kampanalar o tarihlerden kalma. Sadece demiryolu inşaatları değil köprü, menfez, tünel, garların yapımından kalma objeler bulunuyor. Mesela, Aydın garındaki bekleme salonunun masası var ki bu cumhuriyetin ilk yıllarından kalma tipik bir cumhuriyet dönemi objesi'' diye konuştu. Müzenin en çok ilgi gören bölümlerinden birinin Bağdat Ekspresi'nin harem vagonu olduğunu belirten Beyhan, bu vagonun vitrayları, tavan süslemeleriyle çok özgün bir ''eser'' olduğunu ifade etti. Beyhan, ''İnanılmaz güzellikte, şiir gibi bir vagondu. Bu vagon Adana'dan müzemize getirilmiş. Ama ne yazık ki korumak için Alsancak Garı'na alındıktan sonra tren kayması sonucu ağır hasar görmüş. Kurtarabildiğimiz kısmıyla kurtardık ve burada sergiliyoruz. Duvarları ipek kaplama. Bazı orijinal parçalarını söküp camekanda koruma altına aldık, çünkü küllüklerin filan sökülüp götürüldükleri oldu'' dedi. Müzede sergilenen, demiryollarında kullanılan eski bir piyanoyu da ilgi çeken diğer bir ''eser'' olarak gösteren Beyhan, ''Bunun içinde Smyrna yazıları var. Yani herhangi bir şekilde elimize geçmiş eski bir piyano değil. Personel Müdürlüğümüzde yıllardır duran bir piyano. Hafta sonları Demiryolları Lokali'nde dans müziği çalınan bir piyanoymuş. 100 yılı aşkın tarihi var'' diye konuştu.