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Dünya
Deutsche Welle

Demiryollarında “uzun” grev uyarısı

Alman demiryolları Deutsche Bahn çalışanları yine uzun süreli bir greve gitmeye hazırlanıyor. Grevin bu hafta içinde yapılması planlanıyor.

20 Nisan 2015 20:39


Tren Makinistleri Sendikası (GDL) sözcüsü yaptığı açıklamada, “uzun bir grev olacak” dedi. Grevin tüm ülke genelinde olacağı, yolcu ve yük trenlerini kapsayacağı kaydedildi. Sözcü, daha önceki grevlerde olduğu gibi yolcuların 24 saat öncesinde uyarılacağını bildirdi.

GDL Başkanı Claus Weselsky yaptığı açıklamada, “Yük trenleri kesinlikle odağımızda olacak ancak bu yolcu trenlerinde grev yapmayacağımız anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

GDL bugüne dek altı kez greve gitti. Kasım ayında 100 saat sürecek bir greve başlayan sendika, 60 saat sonra grevi sona erdirdi.

Tagesspiegel gazetesi ise GDL'nin pazartesi akşamı grevin tam olarak ne zaman başlayacağını duyuracağını yazdı. Sendika, cuma günkü görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurarak bu hafta içinde greve gidileceğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanDeutsche BahnMakinistleri SendikasıBaşkanı Claus WeselskyGDLDeutsche Welle Türkçe DW/Reuters BS/EC

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