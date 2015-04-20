Demiryollarında “uzun” grev uyarısı



Tren Makinistleri Sendikası (GDL) sözcüsü yaptığı açıklamada, “uzun bir grev olacak” dedi. Grevin tüm ülke genelinde olacağı, yolcu ve yük trenlerini kapsayacağı kaydedildi. Sözcü, daha önceki grevlerde olduğu gibi yolcuların 24 saat öncesinde uyarılacağını bildirdi.

GDL Başkanı Claus Weselsky yaptığı açıklamada, “Yük trenleri kesinlikle odağımızda olacak ancak bu yolcu trenlerinde grev yapmayacağımız anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

GDL bugüne dek altı kez greve gitti. Kasım ayında 100 saat sürecek bir greve başlayan sendika, 60 saat sonra grevi sona erdirdi.

Tagesspiegel gazetesi ise GDL'nin pazartesi akşamı grevin tam olarak ne zaman başlayacağını duyuracağını yazdı. Sendika, cuma günkü görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurarak bu hafta içinde greve gidileceğini açıklamıştı.