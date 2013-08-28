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Demiryollarında toplu sözleşme imzalandı

2 yıllık sözleşmeyle demiryolu işçilerine ilk yıl yüzde 4 artı 4, ikinci yıl ise yüzde 3 artı 3 zam yapılacak

28 Ağustos 2013 17:07

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile demiryolu işçilerinin toplu sözleşmede uzlaşmaya varıldı. 2 yıl için imzalanan sözleşmeye göre, TCDD çalışanları ilk yıl yüzde 4 artı 4, ikinci yıl ise yüzde 3 artı 3 zam alacak.
Sözleşmeyle ücreti bin 850 liranın altında olan işçilere 200 lira seyyanen zam yapılacak. Sözleşme 28 Şubat 2015'e kadar geçerli olacak.
Toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı 1 Mart 2013'ten itibaren doğan farklar ise Eylül ayında ödenecek.
İmza törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da katıldı.

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