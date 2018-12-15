"Demiryollarında kullanılan teknoloji 1963 ile aynı"

3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara'daki tren kazasının ardından gözler yüksek hızlı tren projelerine çevrildi. Makina Mühendisleri Odası’nın raporuna göre demiryollarında kullanılan teknoloji 1963 yıllarında kullanılan teknolojiyle aynı.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre TMMOB’a bağlı Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 2018 raporunda demiryollarında kullanılan teknolojiye dikkat çekildi. Raporda “Demiryollarında kullanılan teknoloji 1963 yıllarında kullanılan teknolojiyle aynı kalırken, kullanım kapasitesi de giderek küçülmektedir” tespiti yapılarak Türkiye’deki demiryolu uzunluğu hakkında şu bilgilere yer verildi:

“2013 yılı itibarıyla gelişmiş ülkelerden İtalya’da demiryolu ana hat uzunluğu 16 bin 752 km, İngiltere’de 16 bin 365 km, Fransa’da 30 bin 13 km iken ülkemiz demiryollarının yüksek hızlı tren hattı dahil toplam ana hat uzunluğu 9 bin 718 km'dir. Ülkemizin yüzölçümü ise sırasıyla bu ülkelerin yüzölçümlerinin 2,6; 3,2 ve 1,4 katıdır.”

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