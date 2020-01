Demirtaş: Sizin pisliklerinizi örtsünler diye evlatlarımızın ölmesine izin vermeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, IŞİD ve PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin olarak, "AKP tek başına iktidar olma gücünü yitirince panikle yeniden tek başına ikitidar yollarını aramaya başladı" dedi. "Bu operasyonların tamamı Saray'dan gelen talimatla hükümetin kendini kurtarma operasyonlarıdır. Ülkeyi adım adım iç savaşa sürüklemenize izin vermeyeceğiz" diyen Demirtaş, "Biz hayatını kaybeden tüm evlatlarımızın acılarını paylaşacağız. Sizin pisliklerinizi örtsünler diye evlatlarımızın ölümlerine izin vermeyeceğiz. Sanmayın ki o tabutların üzerine örttüğünüz bayraklar sizin pisliklerinizi temizlemeyecek" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

AKP iktidarı boğazına kadar kirliliğe bulaşmış bir iktidar olarak 7 Haziran’da tek başına iktidar olma gücünü yitirince büyük bir öfke ile hareket ederek yeniden iktidar olmanın yollarını aramaya başladı. Geçici bir hükümet geçici bir başbakan ülkeyi adım adım büyük bir savaşa sürüklüyor. Zaten Suriye konusundaki yanlışlar nedeniyle Türkiye Ortadoğu'da bataklığa saplanmış durumdadır. Ama geçici olmanın paniğiyle her türlü çılgınlığı yapacaklarını ön görüyorduk.



AKP iktidarı boğazına kadar kirliliğe bulaşmış bir iktidar olarak 7 Haziran’da tek başına iktidar olma gücünü yitirince büyük bir öfke ile hareket ederek yeniden iktidar olmanın yollarını aramaya başladı. Şunu bütün yurttaşlarımız bilsin ki Ağrı Diyadin’de tanıklık ettik kendi emirleriyle askerleri ölüme gönderecek çılgınlığa sahip olduklarını gördük. Ölümüne sebep olduğunuz her insan bizim insanımızdır. Üniformasına siyasi düşüncesine bakmadan biz tamamının acısın8ı paylaşacağız. Ve evlatlarımızı sizin pisliklerinizi örtsünler diye öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Hele hele yolsuzluğa batmış bir geçici hükümet HDP’den hesap sormaya kalkmasın.

'Üryan geldik, üryan gideceğiz'

Şunu iyi bilsinler bizim kaybedecek saraylarımız kırmızı plakalarımız, çalıp çırptığımız milyarlarca dolarımız yok. Üryan geldik yine üryan gideriz. Asıl siz kendinizi düşünün asıl siz ne olacaksınız. Zannediyor musunuz ki tabutların üzerine örttüğünüz o bayrak sizin günahlarınızı da örtecek. Türkiye rahat olsun HDP var. Kendilerini vatanın sahibi bizi de vatan haini gibi göstermeye çalışanlar bu ülkeye yaptıkları haksızlıklara baksınlar.



Bundan sonra da olası bir erken seçimde AKP’nin bu ülkenin başına bela olmaması için demokrasi güçleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Barış sadece bir adım ötemizde duruyordu. Atılması gereken bir adım kalmıştı. Göstermelik IŞİD’e karşı operasyonlar şaşaalı Sınır ötesi operasyonlar. Bunlar hükümetin kendisini kurtarma çabasıdır. Ve bunlar saray operasyonlardır. Saray kendisine ait bir devlet kurmuş durumdadır. Geçici başbakan ve hükümet de bu kararları uygulamakla yükümlü memurlardır.

Bütün bul olup bitenler arasında bizi en çok sarsan şey ölümlerdir.

Bahçeli'ye yanıt

Eğer korkacak bir şeyimiz olsaydı Ankara’da olmazdık. Asıl kendi kirli geçmişlerine baksınlar. Eli kana bulaşmış boğazına kadar kana bulaşmış olanlar hesap vermeden hesap sormaya kalkıyorlar. Partileri halk açar halk kapatır.

