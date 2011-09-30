-Demirtaş: Yarın yemin edeceğiz ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasından sonra bir yemin töreni olacak, bizler de arkadaşlarımızla yeminimizi gerçekleştireceğiz'' dedi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BDP'ye iadeiziyarette bulundu. Çiçek'i BDP Genel Genel Merkezi'ne gelişinde, Selahattin Demirtaş karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 40 dakika sürdü. Çiçek, partiden bir açıklama yapmadan ayrılırken, Çiçek'i makam aracına kadar Demirtaş uğurladı. Uğurlamanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirtaş, görüşmenin iadeiziyaret çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, Çiçek'e teşekkür ettiğini söyledi. Meclis çalışmasında dair karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını anlatan Demirtaş, şunları söyledi: ''Sayın Meclis Başkanı bir süredir partimize iadeiziyaret gerçekleştirmek istiyordu, biz perşembe veya cuma günü programımızın uygun olduğunu belirttiğimiz için kendileri bugünü tercih ettiler. Bunu şu açıdan söylüyorum; sanki BDP Meclise dönme kararı aldıktan sonra 'Çankaya'ya çıktı, yollar açıldı, görüşme trafiği başladı' şeklinde bir tartışma yürüyor da... Biz BDP olarak, görüşmelerin perşembe veya cuma olması yönünde rica etmiştik, kendileri de bunlara dikkat ettiler. Bugün CHP ile Meclis'te yapacağımız görüşme de bu çerçevede yine perşembe-cuma özellikle biz Meclise dönüş kararını açıkladıktan sonra yapmayı arzuladığımız görüşmelerden olduğu için bizler o günler için talepte bulunduk.'' Yarın Meclisin açılışından sonra, 4 Ekim Salı günü ilk Genel Kurul çalışmasıyla Türkiye'nin, temel gündemine dönmüş olacağını ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: ''Bizler de parlamentonun, Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü konusunda rol oynayabilmesi için çaba sarf edeceğiz. Geçtiğimiz 4 yılı böyle bir pratik içerisinde geçirdik. Önümüzdeki dönemlerde de Mecliste görev yaptığımız her gün, Türkiye'de barış, demokrasi ve özgürlükler artsın diye çaba sarf edeceğiz. Böylesi bir anlayışla biz parlamento çalışmalarına başlayacağız.'' Parlamentonun da tüm sorunları çözmede yetersiz kalabileceğini anlatan Demirtaş, ''Bütün Türkiye'nin desteğine ihtiyaç var. Oy vermek yetmez, herkesin daha fazla barış istemesi lazım, haykırması lazım'' diye konuştu. Demirtaş, bir gazetecinin, ''Uzlaşma Komisyonu gündeme geldi mi?'' yönündeki sorusuna, ''Hayır. Herhalde AKP heyetinin yaptığı gezilerle gündeme geliyor. Ama o konuda şunu söylemek istiyorum; AKP'nin şu yaklaşımı doğru değildi, 'Yemin etmedikleri müddette kendileri ile anayasa konusunda görüşmeyiz.' Demek ki bunu ifade ediyorlardı, bunu ifade etmek 'demokrasiden anlamıyoruz' demektir. AKP bunu ortaya koymuştu. Çünkü, anayasa çalışmasına katılabilmek için parlamentoya girmek bile gerekmiyor'' yanıtını verdi. Selahattin Demirtaş, AK Parti'nin anayasa görüşmeleri kapsamında bir randevu talebi olursa, bunu da değerlendireceklerini açıkladı. ''Yarın yemin edecek misiniz?'' şeklindeki bir soru üzerine de Demirtaş, ''Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasından sonra bir yemin töreni olacak, bizler de arkadaşlarımızla yeminimizi gerçekleştireceğiz'' dedi.