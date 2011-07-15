-DEMİRTAŞ: TEPKİLER PARTİMİZİ HEDEF ALDI ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki terör saldırısına ilişkin, bu olayın duyulmasından bu yana yapılan açıklamalar ve gösterilen tepkilerin partisini doğrudan hedef aldığını öne sürdü. Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, dün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşanan çatışmada 13 askerin yaşamını yitirdiği, 6 askerin de yaralandığı acı olaydan derin üzüntü duyduğunu, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu. Savaşın, çatışmanın, ölmenin ve öldürmenin bir sorun çözme yöntemi olmaktan çıkmamış olmasının, bu acıları yaşatan en temel neden olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti: ''Ülkenin en önemli sorununun bu gençlerin omuzlarına yüklenmesi haksızlığı da hükümet başta olmak üzere siyasetin ve bütün siyasetçilerin sorumluluğundadır. Bu acıları unutmadan, ancak acılarımızı 'düşmanlık' dili oluşturmak için de kullanmadan barışı sağlamak her birimizin bütün ülkeye karşı boynunun borcudur. Ancak maalesef ki olayın duyulmasından bu yana yapılan açıklamalar ve gösterilen tepkiler, partimizi doğrudan hedef almakta, yaşanan olayın yarattığı acı ve hüzün ortamından yararlanılarak asıl sebeplerin üstü örtülmekte, neredeyse çatışmaya BDP girmiş gibi bir hava estirilmektedir. Bu haksız hedef gösterme furyasına TBMM Başkanından, hükümet temsilcilerine kadar sorumluluk mevkinde olup da hesap vermesi gereken herkes dahil olmuştur. Bu süre içerisinde Ankara, Mersin, Bursa ve Elazığ il-ilçe binalarımızın da aralarında bulunduğu bazı parti teşkilatlarımız saldırıya uğramış, yakılmıştır.'' Yüreği evlat acısıyla yanan anaların 'akan kan dursun' şeklindeki sözlerine karşılık aynı sağduyunun binde birini siyasetçilerde göremediklerini savunan Demirtaş, ''Bu vesileyle öncelikle herkesin ve herkesimin, bu süreçte kullandığı, kullanacağı dilin çatışmayı, gerilimi tırmandırmaya değil, riske giren barış arayışlarına cesaret verici olmasını diliyoruz'' ifadelerini kullandı.