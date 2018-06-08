Demirtaş'tan yurt dışı seçmenlerine çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işareti ile 24 Haziran'a çekilen baskın seçime 16 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayları seçim vaatlerini meydanlarda dillendirirken HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden vatandaşlara sesleniyor. Demirtaş, yurt dışında oy kullanmaya başlayan seçmenlere, "Belki de Türkiye’yi değiştirecek olan senin OY’undur. Herkesi oy kullanmaya davet ediyorum" diyerek seslendi.

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin demirtaş yurt dışında oy kullanacak seçmenlere çağrıda bulundu. Demirtaş 'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifade yer aldı:

"Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız oy vermeye başladı. Ülkemizin değişime ve güzel günlere hazırlandığı bu seçimde her yurttaşımızın katkısını bekliyoruz. Belki de Türkiye’yi değiştirecek olan senin OY’undur. Herkesi oy kullanmaya davet ediyorum."