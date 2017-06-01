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Kültür-Sanat

Demirtaş'tan yeni resim

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın daha önce üç öykü, bir şiir yazmıştı

01 Haziran 2017 17:26

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde şiir, öykü ve resim çalışmalarını sürdürüyor. Demirtaş çizdiği ikinci bir resim daha yolladı.

Demirtaş "Deniz Kızı", "Kara Gözlere Selam Olsun", "Halep Ezmesi" öykülerini yazmış, öyküler çeşitli gazetelerde yayınlanmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kaleme aldığı “Bulaşıcı Cesaret” şiirini de yasaklanmıştı. Demirtaş son olarak da bir resim paylaştı.

HDP'nin basın bürosu, daha önce Demirtaş'ın hapishanede yaptığı resmi paylaşmıştı. Demirtaş'ın elinden çıkan tabloda bir at resmedilmiş.

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