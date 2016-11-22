Demirtaş'tan TBMM'ye soru önergesi: 10 milletvekili F tipi hücrelerde tecrit altında, bir girişiminiz olacak mı?

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Demirtaş, tutuklu bulunan 10 milletvekilinin tecrit altında olduğunu belirtirken “Herhangi bir girişiminiz olacak mı?” diye sordu.

Demirtaş’ın faks yoluyla ilettiği sorular şöyle:

1- Başkanlığını yaptığınız TBMM’nin 10 milletvekilinin herhangi bir meclis kararı olmaksızın tutuklanmış olmaları hususunda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

2- 10 milletvekilinin halen F Tipi hücrelerde tek başına tecritte tutuluyor olmaları hakkında herhangi bir girişiminiz olacak mı?

3- Milletvekillerinin hâlihazırda dokunulmazlıkları devam ediyor olmasına rağmen, bu soru önergesi dâhil, bütün yazışmaların denetime tabi tutulmasını Meclis içtüzüğü ve Anayasa’ya uygun görüyor musunuz?

4- Meclis’in saygınlığına bir saldırı olarak değerlendirilebilecek bu uygulamaların HDP’li vekillere yapılıyor olması karşısında sessiz kalmanın parlamenter demokratik siyaseti ve parlamentomuzu hiçleştirdiğini düşünüyor musunuz?

5- Bizimle ilgili daha yargılamalar bile başlamadan kesin hüküm beyan ederek yargıyı tesir altına almaya çalışan Hükümet sözcüleri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı beyanlarına karşı meclis başkanı olarak parlamentoya verilen adil yargılanma hakkını koruyacak tedbirler almayı düşünüyor musunuz?

6- Başkanlığını yaptığınız parlamentonun 10 üyesinin cezaevinde hangi koşullarda tutulduğunu ve ne tür uygulamalarla karşılaştıklarını yerinde incelemeyi düşünüyor musunuz?

Demirtaş'ın cezaevine sevk edildiği anlar:

Demirtaş'ın gözaltına alındığı anlar: