Demirtaş'tan tahliye talebinin reddedilmesine ilişkin açıklama: Duruşmaya geliyorum, söyleyeceklerim var!

2 yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararına rağmen ilk derece mahkemesinin tahliye talebini reddetmesine tepki gösterdi. Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Beni yargıladığını zanneden mahkeme zaten ilk günden beri açıkça, kanun falan tanımam diyordu. Kanunu tanımayana biz mahkeme mi diyeceğiz peki? 12 Aralık’ta, Ankara’daki duruşmada yüzüme nasıl bakacaklar bilmiyorum. Fakat beklesinler, duruşmaya geliyorum. Söyleyeceklerim var…” ifadelerini kullandı.

AİHM'nin tutukluluğu nedeniyle hak ihlaline uğradığına karar verdiği Selahattin Demirtaş'ın tahliye başvurusu reddedilmişti. Avukat Ramazan Demir, mahkemenin ret gerekçesinin "AİHM kararı henüz kesinleşmedi" olduğunu açıklamıştı.

Avukat Benan Molu da Demirtaş’ın tahliye edilmemesinin suç olduğunu belirterek “Şahin Alpay’da AYM kararına uymaya direnen yerel mahkemeler, bu kez de İHAM kararına uymaya direndi. İHAM’ın ‘derhal tahliye edin’ kararının yerine getirilmesi için kararın kesinleşmiş olmasına gerek yok. İHAM kararına rağmen cezaevinde tutulduğu her saniye, suç işleniyor” demişti.