Demirtaş'tan sonra Figen Yüksekdağ hakkında da 'özerklik' soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Sultan Ulusoy hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre başsavcılık, 26-27 Aralık'ta Kayapınar Spor Salonu'nda yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulu'nun görüntü kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu Yüksekdağ ve Ulusoy hakkında genel kuruldaki "öz yönetim, özerklik, hendek ve barikat" açıklamaları dolayısıyla soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak", "suç işlemeye tahrik", "halkı isyana teşvik" ile bunların yanı sıra Türk Ceza Kanununun 302. maddesi gereği "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak" gerekçeleriyle yürütülecek.

Yüksekdağ hakkında, milletvekili olduğu için anayasanın 83. maddesi uyarınca "soruşturma izni verilmesi" ve "yasama dokunulmazlığının kaldırılması" talebi ile Adalet Bakanlığına fezleke gönderileceği öğrenildi.