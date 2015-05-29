Demirtaş'tan Şırnak açıklaması: Koltuklar, seçim, makam insan canından kıymetli değil

Şırnakın İdil ilçesinde HDP ve Hüda-Par taraftararı arasında çıkan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Tahrikler, provokasyonlar yapmak için son bir haftayı kendi çıkarları için kullanmak isteyenler olabilir. Diğer parti seçmenleri, sizin bizim düşmanımız değil. Bırakın bizler parti yöneticileri olarak rekabet ederiz. Ama siz sokakta kardeşçe el ele seçim çalışmalarını yürütün" ifadelerin, kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, Şırnak'ın İdil ilçesinde merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kozluca Köyü’ne seçim propogandası yapmak üzere gelen HDP İdil ilçe örgütü yöneticileri ile Hüda- Par taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

HDP’lilerin propaganda yapamadan köyden ayrılmasının ardından bu kez köydeki HDP ve Hüda-Par taraftarları arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Uzun namlulu silahın da kullanıldığı çatışmada Hüda- Par’lı gruptan 38 yaşındaki Abdülcelal Talayhan ile 34 yaşındaki Mehmet Şerif Şimşek ağır yaralandı. Talayhan ve Şimşek, ağır yaralı kaldırıldıkları Mardin’in Nusaybin Devlet Hastanesi’nde yaşamlarını yitirdi. Hüda- Par’lılar ölüm haberini alınca hastaneye akın etti. Tekbir getiren Hüda- Par’lı grup, HDP’liler aleyhine slogan atarken, çatışmanın çıktığı Kozluca Köyü’nde geniş güvenlik önlemi alındı.

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan “Biz de bilgi almaya çalışıyoruz. HDP konvoyu köyden geçerken bir saldırı olmuş. Köydeki HDP’lilerin evlerine saldırılar olmuş ardından da karşılıklı bir çatışma çıkmış” dedi.

Demirtaş’tan açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Bursa mitinginde konuya ilişkin değerlendirmede bulunduç Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

“Üzücü bir haber aldım. Şırnak İdil’de bir köyde seçim çalışması nedeniyle köylüler arasında bir kavga yaşanmış. İnşallah yanlış bilgidir. Ama 2 yurttaşımız yaşamını yitirmiş. Yaralılar var. Kimdirler. Siyasi kimliklerini henüz tam bilmiyorum. Ne olursa olsun büyük bir acıdır. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum. Bütün halkımızı bu konuda dikkatli olmaya, duyarlı olmaya davet ediyorum. Koltuklar, seçim, makam insan canından kıymetli değil. Sakın hiçbir yerde birbirinizi üzmeyin, kırmayın. Hangi partiden olursa olsun. Hüda-Par olur, başka parti olur. Son derece dikkatli, hassas davranmanız lazım. Tahrikler, provokasyonlar yapmak için son bir haftayı kendi çıkarları için kullanmak isteyenler olabilir. Aman, aman herkes bütün parti teşkilatlarının, seçmen ve tabanının dikkatli olması lazım. Diğer parti seçmenleri, sizin bizim düşmanımız değil. Siyasi olarak sizin rakibiniz bile değil. Siyasi rekabet parti yöneticileri arasında olur. Bırakın bizler parti yöneticileri olarak rekabet ederiz. Ama siz sokakta kardeşçe el ele seçim çalışmalarını yürütün. Hiç kimse asla bizim düşmanımız değil. Asla olmayacak da. Bu konu çok önemli ve hassas. Biz barış için yollardayız. Bunların hepsi bir koltuk kapabilir miyim diye uğraşacaklar. Birbirini çiğneye çiğneye Meclis’e ulaşamaya çalışacaklar. Meclis’in turuncu ceylan derisi koltukları onlar için insan canından kıymetli olabilir. Bizim için barış, insan canı kutsaldır. Seçim öncesi ve sonrası asla barıştan vazgeçemeyeceğiz” diye konuştu.